Portugalci, evropski prvaki 2016, so se v finale prebili, potem ko je trikrat zadel njihov največji zvezdnik in nogometaš Juventusa Cristiano Ronaldo. Ta je domačo ekipo povedel v vodstvo v 25. minuti, odločilni gol pa je dosegel v 88. minuti. Ronaldo je v sodniškem dodatku še tretji gol in potrdil pot Portugalske v prvi finale lige narodov.

Za Švicarje je zadel Ricardo Rodriguez v 57. minuti, ko je unovčil najstrožjo kazen.

Zmagovalec premierne lige narodov bo lahko pobral 10,5 milijona evrov.

Sicer pa se bodo iz lige narodov štiri ekipe prebile tudi na evropsko prvenstvo 2020, in sicer tiste, ki jim tega ne bo uspelo doseči v običajnih kvalifikacijah.

Marca 2020 bodo namreč na sporedu končnice vseh lig, v vsaki bodo nastopile najboljše štiri ekipe posamezne lige, ki si ne bodo zagotovile mesta v kvalifikacijah. Če bi se katerikoli zmagovalec skupin do takrat že prebil na EP, bi njegovo mesto pripadlo naslednjemu najbolje rangiranemu moštvu posamezne lige.