Zgodovinska fronta: Elektrika z Ljubljanice je za mesto neznatnega pomena

Proizvodnja in distribucija električne energije ter proizvodnja najrazličnejših naprav, ki za svoje delovanje uporabljajo elektriko, gotovo spadajo med največje, če niso kar največji izumi človeštva. Danes velja prepričanje, da bi se življenje na Zemlji brez elektrike enostavno ustavilo. Razvoj tega področja znanosti je v relativno kratkem času, v zadnjih dobrih sto letih, dosegel nekoč neslutene višine. Če se omejimo samo na območje Slovenije, velja nanizati nekaj prelomnih dogodkov. Prva električna luč je s pomočjo dinama na parni pogon zasvetila 4. aprila 1883 v Mariboru, dve leti pozneje pa so z dinamom na vodni pogon potoka Rečica osvetlili termalno kopališče v Laškem. Leta 1888 je Maribor dobil prvo javno električno razsvetljavo na Slovenskem, še pred iztekom 19. stoletja so se na naših rečicah in potokih začeli pojavljati prvi zametki hidroelektrarn, ki pa niso imele večjega dosega. Prvi električni tramvaj je zapeljal v Piranu leta 1895 (v Ljubljani leta 1901), leta 1913 pa so si mestni očetje ljubljanski prizadevali za izgradnjo prve hidroelektrarne na Ljubljanici (mesto je tistikrat elektriko pridobivalo iz parnih elektrarn), vendar so pri deželni vladi naleteli na gluha ušesa. So pa tega istega leta začeli graditi prvo veliko hidroelektrarno pri nas, Falo na reki Dravi, ki so jo zaradi izbruha prve svetovne vojne dokončali šele po vojni. Kako majhna je bila takrat potrošnja električne energije, pove podatek, da je HE Fala z električno energijo oskrbovala glavnino Slovenije in del Hrvaške do Zagreba. Leta 1936 so v omrežje oddali kar petino vse v Jugoslaviji proizvedene električne energije.