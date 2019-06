Splošna stavka v Benečiji.

Po Furlaniji in Karniji trajajo neredi in nemiri v najrazličnejših oblikah že ves teden. V nekaterih občinah v gorah so proglasili sovjetsko republiko, kar pa je trajalo večinoma le par dni, dokler niso dospeli tjakaj vojaki in orožniki. Vršili so se tudi napadi na bogateje posestnike in demonstranti so ponekod odnesli večje svote v nekako odplačilo za izvršena dela, katera neredna in nerodna državna birokracija ni zamogla več plačati. V Reziji so razstrelili železniški most in tako pretrgali za par dni tudi železniško zvezo med Vidmom oziroma Trstom in Dunajem čez Pontebbo in zdi se, da je ta proga doslej le za silo popravljena. V Červinjanu so zažgali občinsko hišo. Prepovedan je vsak promet z vozili; po nedeljskem počitku ni večina vlakov v Benečiji dosegla svojega cilja, ker jih je osobje med potoma zapustilo. Med tem je Delavska zbornica v Vidmu organizirala še splošni štrajk, ki se razteza tudi na poljedelstvo, a to v poseben protest proti vladi, ker ni poskrbela še ničesar proti naraščajočem brezdelju, dalje ker ni poskrbela za plačilo izvršenih popravil v opustošenem ozemlju in tudi ker ni še določila potrebne svote v izvršitev najnujnejših javnih del v videmski pokrajini. (…)

Resneje naravi je bil včerajšnji spopad pred občinskim domom, katerega so hoteli razjarjeni kmetje in delavci zasesti. Srd ljudstva se je obrnil posebno proti arditom, in nastalo je živahno prerekanje in psovanje. Ob 7 zvečer je bila napetost in razburjenost tako narasla, da se je bilo bati krvavega spopada. Tedaj je poskusil general Varini z govorom pomiriti množico, ali kmalu so ga prijeli in vrgli na tla. Vojaštvo je streljalo, in obležalo je več ranjenih, mej njimi en mrtev. Množica se je sicer razšla, ali takoj navalila na prodajalno orožja, od koder jo je zapodilo vojaštvo.

Edinost, 27. maja 1920