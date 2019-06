Sicer je ljubljansko okrožno sodišče maja 2018 v celoti zavrnilo odškodninsko tožbo, s katero je SDS od države zahtevala odškodnino, ker so v stranki ocenili, da je proces Patria vplival na parlamentarne volitve leta 2014. Sodišče je ugotovilo, da že osrednji element odškodninske odgovornosti države, to je protipravnost, ni bil podan.

SDS je od države zahtevala odškodnino v višini 886.257 evrov. Tožbo je stranka vložila septembra 2016, potem ko je ustavno sodišče 23. aprila 2015 razveljavilo obsodbo predsednika SDS Janeza Janše na dve leti zapora zaradi korupcije pri nakupu osemkolesnikov Patrie in proces vrnilo na prvo stopnjo v ponovno odločanje. Primer pa je potem zastaral.

Prvostopenjsko sodišče je obravnavo po vsega dveh narokih končalo marca 2018. Še pred tem je zavrnilo večino dokaznih predlogov. Na obravnavi je bil edini zaslišani Janša, ki je dejal, da je škoda, ki je bila s procesom Patria povzročena SDS, velika in težko izmerljiva. Po njegovi oceni do procesa sploh ne bi smelo priti in tudi ne bi prišlo, če bi tožilci in sodniki ravnali zakonito.

Pri opisu škode, ki naj bi SDS nastala z nezakonitimi ravnanji sodnikov in tožilcev, je Janša navedel, da je imelo sojenje neposreden vpliv tako na volitve leta 2011 kot leta 2014, saj da so se vsi dogodki, povezani s procesom Patria, usklajeno odvijali v času, ko se je pripravljala volilna kampanja in volitve.