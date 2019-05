Kolesarjenje z navadnimi in električnimi kolesi, plavanje, raftanje, jadranje s padalom, vožnja s kajakom, soteskanje, jezdenje, plezanje, pohodništvo, jamarstvo in gorništvo. Vse to je del ponudbe v enem izmed najlepših koncev Slovenije, za katerega pravijo, da se Alpe tam srečajo s kristalno čisto Savinjo, in kjer je Športna unija Slovenije (ŠUS), ki združuje okoli 180 športnih društev in zvez, skupaj z novim najemnikom, družbo NaturAvantura, obudila Gozdno šolo v Mozirju. Slednja bo namenjena tudi otrokom iz socialno šibkih družin.

»Na območju Gozdne šole so pred natančno 80 leti prvič pripravili poletni tabor, takrat v organizaciji celjske sokolske organizacije. Po nacionalizaciji je območje pripadlo društvu Partizan, po osamosvojitvi je lastnica postala Športna unija Slovenije. Bilo je nekaj poskusov oživitve Gozdne šole, a šele z menjavo vodstva ŠUS je vendarle tudi kamp Gozdna šola dobil pravi zagon,« je razložil generalni sekretar ŠUS Janez Ovsenik in dodal, da bi bilo škoda, da prostor, ki poleg rekreativnih in športnih dejavnosti ponuja tudi turistične možnosti, ne bi bil izkoriščen.

»Ključno je, da zadeva zaživi. Šele potem se bomo odločali naprej. Ne vemo še, v kolikšni meri bo kamp komercialen. Vsekakor bo del ostal nekomercialen. Tudi projekt za socialno ogrožene otroke še vedno ostaja, termin je že rezerviran,« je še pojasnil Ovsenik.