Zvezdniki so pogosto krivi za to, da kraj, ki ga obiščejo, postane turistična znamenitost. Denimo, ko je Justin Bieber leta 2015 posnel videospot za pesem I'll Show You na Islandiji, nihče ni mogel predvideti, kakšen vpliv bo to imelo na islandski turizem. Kanjon Fjaðrárgljúfur, kjer je snemal video, je postal romarsko središče Biebrovih občudovalcev. Lani si ga je ogledalo že 282.000 obiskovalcev, kar je 80 odstotkov več kot pred letom 2015. Sprva so Islandci svoj skriti dragulj skušali obvarovati z navodili za Biebrove občudovalce, ki bi prišli na Islandijo. Tako so jih opozarjali, naj nikar ne delajo neumnosti, ki jih je glasbenik počel v svojem spotu, recimo se valjajo po mahu, kar je sicer zabavno, a trajno poškoduje slavni islandski mah. Ali pa da naj, četudi pridejo poleti, prinesejo topla oblačila, saj je Islandija hladna, čeprav je Bieber v spotu po islandski pokrajini skakal v spodnjicah. Najbolj resno je bilo navodilo, naj ne stopajo čez zaščitno ogrado in se fotografirajo na skali nad kanjonom, tako kot je to storil glasbenik, ker je to smrtno nevarno. Potem ko vsa ta navodila niso pomagala pri ohranjanju kanjona, so se odločili, da ga preprosto zaprejo. Islandska okoljska agencija je razglasila, da bo kanjon do letošnjega junija ostal zaprt za obiskovalce, potem pa se bodo odločili, kdaj in za koliko ljudi ga bodo odprli. Le tako bodo namreč ohranili naravo.

Zaprta plaža Leonarda Di Capria Kanjon Fjaðrárgljúfur ni prvi kraj na svetu, ki so ga zaradi zvezdnikov zaprli za javnost. Najbolj razvpit tak primer je plaža v zalivu Maya na otoku Koh Phi Phi Leh na Tajskem. Tam so leta 2000 posneli triler Obala z Leonardom DiCapriem v glavni vlogi. Od takrat je plaža eden najbolj priljubljenih ciljev predvsem mladih turistov z nahrbtniki. Vsak dan vsega 250 metrov dolgo plažo obišče okoli 4000 obiskovalcev, v zaliv, obkrožen z visokimi čermi, pa pripluje okoli 200 čolnov. Posledica dolgoletnega navala so poškodbe na koralnem grebenu, ki obkroža zaliv, in seveda tone smeti, ki jih za seboj pustijo turisti. Zato so se tajske oblasti lani odločile, da plažo za nekaj mesecev zaprejo za obiskovalce, da bi naravi dale možnost, da se obnovi. To potezo je podprl tudi DiCaprio. Ironija pa je, da so filmarji pred snemanjem plažo preoblikovali. Z buldožerji so jo povečali, posekali nekaj kokosovih palm in zravnali nekaj sipin, da bi bila plaža bolj podobna rajski plaži iz turističnih katalogov, se pravi, da zdaj sploh ni taka, kot je bila v filmu. Tajski okoljevarstveniki so sprva nameravali plažo odpreti za turiste, a pod posebnimi pogoji in z vstopnicami strogo nadzorovati število obiskovalcev. Ko pa so ugotovili, da se ekosistem zaliva ne obnavlja tako hitro, kot so predvidevali, so se odločili, da bo plaža do nadaljnjega za obiskovalce zaprta.

Tematski parki Mamma Mia Zelo podoben problem imajo na Hrvaškem na otoku Vis zaradi snemanja filma Mamma Mia. Čeprav so se ob začetku snemanja trudili, da otok ne bi doživel usode grškega otoka Skopelos, kjer so leta 2008 snemali prvi del priljubljenega filma, se jim je zgodilo prav to. Skopelos je bil pred snemanjem skoraj pozabljen otok, ki so ga med počitnicami obiskovali le Grki. Ko pa je film postal svetovna uspešnica, so na otok prihrumele horde turistov. Hoteli so rezervirani mesece vnaprej, v restavracijah pa prodajajo le še turistične menije Mamma mia. Lokalna identiteta otoka je tako pozabljena, da domačini niti ne hodijo več v kavarne na kavo. Tudi na Visu imajo zdaj Mamma Mia Beach, kot za turiste imenujejo uvalo Barjoško. V zalivu Stiniva, katerega plaža je bila razglašena za eno najlepših na svetu, počitnikovalci ležijo drug ob drugem, čolni pa čakajo v vrsti, da lahko zaplujejo v zaliv. Cene v restavracijah so »svetovne«, nepremičnine pa tako precenjene, da jih lahko kupujejo le še bogataši. Hrvaški turistični slogan Mediteran, kot je bil nekoč za otok Vis v poletnih mesecih ne velja več.