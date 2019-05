Louis Paulsen je bil rojen v Blombergu v severozahodni Nemčiji leta 1833. Oče ga je kmalu naučil prvih potez, a njegove šahovske načrte je spremenila selitev v ZDA. Ker jim je krompirjeva plesen uničila družinsko kmetijo, se je namreč leta 1854 skupaj z bratom in sestro ustalil v Iowi, kjer so vzgajali tobak. Louisa je bolj kot v posel vleklo k šahu. Ne le njega, sestra Amalie je bila ena najboljših šahistk v tistem času. Leta 1857 je newyorški šahovski klub priredil prvi ameriški šahovski kongres. Med šestnajstimi mojstri je Paulsen zlahka prišel do finala, tam pa je srečal štiri leta mlajšega Paula Morphyja. Louis je dobil eno od uvodnih partij, nato pa potonil. Odpravil se je na turnejo po ZDA: s simultankami na slepo je navduševal občinstvo. Trdil je, da na slepo igra celo bolje kot s šahovnico pred očmi. Po tej plati se je brez težav kosal z Morphyjem, ki pa je na lepem nehal tekmovati v šahu.

Paulsen se je vrnil v Evropo, želel se je meriti z največjimi mojstri. Leta 1861 je zmagal v Bristolu, v Londonu leto zatem pa zaostal le za Adolfom Anderssenom. V dodatnem dvoboju ni bilo zmagovalca, zato pa je Louis velikega rojaka ugnal v treh poznejših dvobojih. Prvi mu je odvzel turnirsko zmago, bilo je v Hamburgu leta 1869. Logično, predstavil je nove veščine v obrambni igri, na kateri si je drzni napadalec razbijal zobe. Tihi in vljudni Louis, mož navad, je prispeval ogromno idej v kraljevem gambitu, škotski igri, sicilijanski obrambi, prvi je uporabljal Pirčevo obrambo. Steinitz se je bal dvoboja z njim. Vse do 80. let je bil med prvimi tremi šahisti sveta, ob pojavu šahovske ure pa se ni znašel. Louis je nekoč nezadovoljen z nastanitvijo križaril po mestu, našel boljšo sobo in izvedel, da se je vrnil v – isti hotel! Umrl je v Blombergu leta 1891.