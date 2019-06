Pokal Mitropa velja za zahtevno tekmovanje; redno nastopa kopica ambicioznih in obetavnih šahistov, ki trkajo na vrata članskih reprezentanc, selektorji pa ekipi navadno dodajo preizkušenega velemojstra ali dva. Turnir deklet so naše začele s tretjega ratinškega izhodišča – za favoriziranimi Madžarkami in Avstrijkami. Slovenke so bile vseskozi sredi lestvice, visoka zmaga proti Hrvaški v zadnjem krogu pa bi vendarle zadoščala za bron. A so imele Hrvatice svoje načrte in z zmago potrdile prvo mesto. Veseli po dolgem času res dober in zanesljiv nastop naše prve šahistke Laure Unuk, izkazala se je tudi Nuša Hercog, za ekipni uspeh pa je manjkala tretja razpoložena igralka. Lara Janželj je tokrat preveč nihala, Larisa Kuhar še nabira izkušnje, Zala Urh pa ni bila v formi.

Naši fantje so začeli kot deveta ekipa na papirju, čeprav je v navadi, da se ekipa prireditelja poskuša boriti za vidnejša mesta. Težave so nastopile takoj: mednarodna mojstra Boris Markoja in Žan Tomazini sta bila v krizi, iz katere nista našla poti. Od skupaj enajstih partij sta jih izgubila kar osem. Ob solidnem, a nerazpoloženem velemojstru Mateju Šebeniku tako nista mogla pomagati odlična Tim Janželj in Jan Šubelj. Zadnjemu je le nesrečna administrativna ovira preprečila, da bi pri štirinajstih letih postal najmlajši slovenski mednarodni mojster v zgodovini. Pri tako prodorni igri je to le vprašanje tednov. V uteho naši vrsti je, da so do zadnjega krojili vrstni red na vrhu: premagali so prvouvrščene Madžare in 'poklonili' remi srebrnim Čehom.