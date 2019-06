Strokovnjaki pravijo, da se večina spolno aktivnih v življenju vsaj enkrat okuži s tem virusom. V večini primerov okužba izzveni brez posledic v roku enega ali dveh let, lahko pa se pojavijo genitalne bradavice pri obeh spolih, po dolgotrajni okužbi z nevarnimi tipi HPV celo predrakave in rakave bolezni. Visokotvegani genotipi HPV so odgovorni za nastanek več kot 99 odstotkov primerov raka materničnega vratu (pri ženskah), 70–90 odstotkov raka nožnice in zadnjika (slednji prizadene tudi moške), 47 odstotkov raka penisa ter 25–30 odstotkov raka ustnega žrela (prav tako prizadene tudi moške).

Program razširili tudi na dečke

Cepljenje učinkovito utiša nemalo možnosti okužbe s HPV. To je uvedeno v nacionalni program in je brezplačno za deklice v 6. razredu osnovne šole in dekleta zamudnice, ki so bila rojena leta 1998 ali mlajše, vendar se niso cepila v 6. razredu osnovne šole. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) tudi pripravlja program razširitve programa za dečke te starosti, saj so za okužbe dovzetni tudi moški in niso le prenašalci, kot velja splošno prepričanje.

Ukrep NIJZ stroka zagotovo podpira in opozarja, da je cepljenje deklic in dečkov najučinkovitejša preventivna metoda. »Stroka že dolgo opozarja, da je bolje preprečevati kot zdraviti. Če starši otroka ne cepijo, ga prikrajšajo za edinstveno možnost v življenju, ker je cepivo proti okužbi s HPV prvo cepivo na svetu v zgodovini, ki preprečuje raka,« je povedala ginekologinja prof. dr. Špela Smrkolj in dodala: »Vsi strokovnjaki se zelo zavzemamo za cepljenje proti okužbi s HPV za oba spola, saj je povsem nedopustno in diskriminatorno, da dečki niso vključeni v program cepljenja. Moški bi zaščito v obliki cepljenja še bolj potrebovali in bi jim cepljenje proti HPV še bolj koristilo kot ženskam, saj je njihov naravni imunski odgovor v primerjavi z ženskim zelo šibak. Če pa sta cepljena oba spola, skupaj razvijeta zelo močan imunski odgovor. Dokazano je tudi, da več žensk prenese okužbo na moškega kot pa obrnjeno, zato splošna miselnost, da so moški le prenašalci, nikakor ne drži.« Strokovnjaki so si enotni, da raka na materničnem vratu ne bo nikoli mogoče odstraniti, če ne bodo zaščiteni tudi fantje oziroma moški. Temu potrjuje tudi Jaka Šikonja, predstavnik Projekta Virus, ki se je nedavno cepil in svojo odločitev utemeljil na nadvse racionalen način. »Cepil sem se, ker imam to znanje in vem, da lahko s tem korakom naredim nekaj dobrega za prihodnost, za svoje partnerje. Če lahko preprečim eno stvar v prihodnosti, ki vpliva na moje življenje, se mi zdi prav, da to storim,« je povedal in kot študent medicine dodal, da je cepljenje deklic in dečkov še pred prvo možnostjo okužbe, pred prvimi intimnimi stiki, nadvse pomembno, saj se HPV ne prenaša le s spolnim odnosom, pač pa že z drgnjenjem, praskanjem, tesnejšimi intimnimi stiki, s čimer se najstniki srečajo že zelo zgodaj.