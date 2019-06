»Če nikomur ni do podaljšanja sporazuma novi Start, potem ga ne bomo,« je dejal Putin na poslovnem forumu v Sankt Peterburgu. Poudaril je, da je Moskva že večkrat izrazila pripravljenost, da se sporazum podaljša za nadaljnjih pet let, a da se Washington trenutno še ni pripravljen pogajati. »Ni uradnega pogajalskega procesa. In leta 2021 bo vsega konec,« je dodal Putin.

Trenutno je med ZDA in Rusijo v veljavi pogodba novi Start. Ta omejuje število medcelinskih balističnih raket, nameščenih jedrskih konic, podmorniških balističnih raket, težkih bombnikov in podobnih stvari, ki jih imata državi. Veljavna je do februarja 2021, državi pa jo lahko podaljšata za pet let. Washington je letos že opustil pogodbo proti jedrskim raketam kratkega in srednjega dosega INF, kmalu za ZDA je sporazum opustila tudi Rusija.

Putin je danes še posvaril, da bi opustitev novega Starta imela resne posledice in bi zagnala novo orožarsko tekmo. »Ne bo več inštrumentov, ki bi omejevali orožarsko tekmo, na primer razvijanje orožij za uporabo v vesolju,« je dejal. Rusija se po besedah Putin ne boji opustitve novega Starta, saj razvija novo generacijo orožja, ki bo zagotovilo dolgoročno varnost Rusije.

Ruski predsednik je danes še ocenil, da bi morala Moskva in London končno obrniti novo stran v dvostranskih odnosih, potem ko so se lani odnosi zaostrili po aferi zastrupitve dvojnega agenta Sergeja Skripala v Veliki Britaniji. Na dan 75. obletnice izkrcanja zaveznikov v Normadiji je Putin še dodal, da ga ne moti, da ni bil povabljen na osrednjo slovesnost v Francijo. »Mi tudi ne povabimo vseh na vse dogodke,« je dodal.

V Sankt Peterburgu so danes odprli enega največjih poslovnih forumov v Rusiji, ki že več kot 20 let prikazuje investicijski potencial Rusije. Tokratni forum je posvečen Kitajski, udeležil pa se ga je tudi kitajski predsednik Xi Jinping, ki je v Rusiji na tridnevnem obisku.