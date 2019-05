Washington Post poroča, da je Tillerson na enem od kongresnih zaslišanj za zaprtimi vrati povedal, da je bil Putin veliko bolje pripravljen na srečanje ob robu vrha G20 v Hamburgu julija 2017 kot pa predsednik ZDA, ki je bil krepko v podrejenem položaju.

Na tem sestanku so bili še drugi ljudje, med njimi Tillerson, na lanskoletnem vrhu v Helsinkih pa sta bila Trump in Putin razen prevajalcev sama v sobi. Ameriški analitiki se nad Tillersonovo informacijo ne čudijo, saj Putin velja za sposobnega politika, ki zadev ne prepušča naključju, Trump pa se ne potruditi niti, da bi prebral opomnike, ki mu jih dajo na mizo, če tam ni fotografij in omemb njegovega imena.

To je tudi sam priznal pred vrhom z voditeljem Severne Koreje Kim Jongom-unom. »Mislim, da se mi ni treba preveč pripravljati. Gre za odnos, za pripravljenost nekaj narediti. Ne gre za priprave, ampak če ljudje želijo, da se nekaj zgodi,« je razložil predsednik ZDA.

Trump je včasih trdil, da je njegova vlada sestavljena iz najboljših, najpametnejših in najsposobnejših ljudi, česar pa že več mesecev ne dela, saj odpuščene ministre in druge člane vlade pospremi z žalitvami o nesposobnosti in neumnosti.