Na Omerzujevem sodišču zaposlili hči razbremenilne priče

Metka Levačič je bila nekoč tesna prijateljica oškodovanke. Zaupali sta si vse intimnosti in si celo izmenjali ključe stanovanj, Levačičeva je tudi občasno skrbela za mačka, ki ga je Stanko Omerzu podaril oškodovanki. Oškodovanka ji je leta razkrivala, kakšna sporočila ji pošilja Omerzu. »Idiot zmešan pokvarjen smrdljiv,« ji je v zvezi s tem nekoč odpisala Levačičeva. Ko je oškodovanka prijavila Omerzuja policiji, jo je Levačičeva obiskala na domu in jo poskušala prepričati, naj odstopi od pregona in podpiše izjavo, da je sodnik ni nikoli nadlegoval. Zatem je sodišču poslala dva dopisa, v katerih se je postavila na stran obdolženega, med pričanjem na glavni obravnavi pa se ni več spominjala podrobnosti o njegovem intimnem razmerju s oškodovanko. Sodni postopek je zdaj razkril, da se je njena hči pred nekaj meseci zaposlila v vpisniku na mariborskem delovnem sodišču, ki mu predseduje Omerzu. Ta trdi, da on o tovrstnih zaposlitvah ne odloča.