Po slabem letu dni prisilnega premora se je na okrajnem sodišču v Mariboru v petek nadaljevalo sojenje Stanku Omerzuju, predsedniku delovnega sodišča v Mariboru. Ker je pavza presegla zakonsko predpisan trimesečni rok – zadnjo obravnavo je predsedujoča sodnica Karmen Krajnc izpeljala 8. junija lani – se je postopek moral začeti znova.

Obravnava je potekala v skladu z mnenjem zdravniške komisije, ki je predpisala, da narok ne sme trajati dlje kot štiri ure in pol, vsako uro pa se mora Omerzuju omogočiti desetminutni premor. Prekinitve niso potrebne, je prepričan obdolženi. Poudaril je, da se je 17. maja vrnil na svoje delovno mesto, saj mu je po neuspešnem disciplinskem postopku prenehal suspenz. »V službi delam poln delovni čas,« se je pohvalil sodnici. A Kranjčeva je vztrajala, da bo sodila v skladu z zdravniškim mnenjem, obenem pa je ukazala, da naj izvedenci ponovno pregledajo Omerzuja in ocenijo, ali se je njegovo stanje dejansko spremenilo (na bolje).

Narok je uvodoma potekal v znamenju novega procesnega zapleta. Ko je Omerzu aprila pogledal v sodni spis, je v njem takoj pogrešil poštno povratnico iz junija 2017.

Omerzu se brani tožilskega očitka dolgotrajnega zalezovanja nekdanje ljubimke. Potem ko je oškodovanka poleti 2016 prekinila intimno razmerje, naj bi jo več kot tri mesece nenehno klical in ji pisal ljubeča in grozeča sporočila z različnih telefonskih številk. Prihajal ji je tudi zvonit na vrata, ji pošiljal rože in ji pred vrati puščal darila. S svojim početjem ni odnehal niti po tem, ko ga je ženska kazensko ovadila in neuspešno zahtevala prepoved približevanja.

Sodnik očita policiji in tožilstvu podtikanje dokazov

Dolgoletni predsednik sodišča vztraja, da je nedolžen. Trdi, da z oškodovanko ni bil nikdar intimen. Doživlja se kot žrtev velike zarote, v kateri naj bi sodelovalo tudi tožilstvo in policija, ki naj bi mu nezakonito prisluškovala. V petek je potožil, da je moral v preiskavi oddati vzorec DNK. »Strah me je, da mi bodo podtaknili še kaj, policija in tožilstvo v tej državi sta tega sposobna,« je prepričan obdolženi višji sodnik.

Cugmas je 22. maja znova terjal izločitev Krajnčeve in prenos krajevne pristojnosti. Znova je pogorel. Tokrat si je prislužil denarno kazen sodnice. Ker naj bi skušal zavlačevati kazenski postopek in ker naj bi zlorabil procesne pravice, bo moral plačati 500 evrov. »Vsekakor se v tem postopku ne bo več zavlačevalo,« je odločna Krajnčeva. Zavrnila je tudi prošnjo Omerzuja, da naj prekliče naslednji junijski narok, ker se tedaj odpravlja na strokovno usposabljanje in je že kupil letalske vozovnice.

Omerzu je na obravnavi vložil v spis USB-ključek. »Na njem so videoposnetki, iz katerih je razvidno, v kakšni pozi me je (oškodovanka) gola vabila k sebi. Pošiljala jih je meni in mnogim drugim moškim,« je razložil. Oškodovanka je v tem postopku že zanikala, da bi Omerzuju pošiljala žgečkljive posnetke, shranjene na njenem mobilnem telefonu. Kopija njegove elektronske vsebine je že dalj časa v sodnem spisu. Vanj je obdolženi sodnik vpogledal že velikokrat.