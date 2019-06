Ukrajinska prometna policista Ivan Pryhodko in Volodimir Petrovets sta petkov prosti dan preživela ob popivanju, ki sta ga popestrila s streljanjem v pločevinke in steklenice na dvorišču stanovanjske stavbe v bližini Kijeva. Sprva zabaven večer se je spremenil v pravo tragedijo, ko je eden od nabojev obstrelil petletnega Kirila Tliavova. Nastala je panika. Fantiča sta nemudoma odpeljala v bolnišnico, a zdravnikom natvezila izmišljeno zgodbo o nastanku hudih poškodb. Deček naj bi namreč padel, z glavo udaril v kamen in se hudo poškodoval. Kljub naporom ga zdravniki niso mogli rešiti, v ponedeljek je umrl. Ko so v njegovi lobanji našli delce naboja, sta bila policista prisiljena priznati, da sta lagala.

Besni Ukrajinci so se po njegovi smrti zbirali pred ministrstvom za notranje zadeve, kjer so s transparenti in prižiganjem bakel zahtevali prijetje dvojice. »Policija pobija ljudi,« so vzklikali, zid policijske postaje so umazali z napisom »morilci«. Ob steno so polagali rože, igrače ter prižigali sveče za pokojnega petletnika. Stavbo so, oboroženi s ščiti, varovali pripadniki posebne policijske enote. V torek je razjarjena množica dobila, kar je želela. Policista so dan po smrti fantka aretirali, ju z obtožbo umora privedli pred preiskovalno sodnico, kjer sta krivdo zanikala. Odredila jima je dvomesečni pripor, grozi jima dosmrtna kazen.