Mesec dni po prepričljivi zmagi nad dosedanjim predsednikom Petrom Porošenkom v drugem krogu volitev je Volodimir Zelenski, ki je tudi proevropsko usmerjen, prisegel kot šesti demokratično izvoljeni predsednik samostojne Ukrajine. Z 41 leti je doslej najmlajši na tem položaju, s katerega se v veliki meri lahko vodi državo, saj predsednik Ukrajine vodi zunanjo in obrambno politiko, določa, kdo je zunanji in obrambni minister, vodja tajne službe, načelnik generalštaba in na čelu tožilstva.

Z izvolitvijo igralca in komika so Ukrajinci pokazali, da imajo dovolj podkupljive politične elite, slabe gospodarske situacije, enega najnižjih življenjskih standardov v Evropi, izseljevanja mladih in vojnega stanja na vzhodu države. A težko je verjeti, da bo na teh področjih novi predsednik, ki mu manjka političnih izkušenj in ki je podrejen enemu od oligarhov, izboljšal situacijo v Ukrajini.

Zelenski, ki naj ne bi bil obremenjen z ideološkimi vprašanji in nacionalizmom, je v govoru narodu kot svojo glavno nalogo izpostavil premirje na vzhodu države, kjer še naprej prihaja do spopadov s proruskimi separatisti. Sicer je od leta 2014 vojna terjala vsega skupaj 13.000 življenj. »Nismo začeli te vojne, a jo moramo končati,« je dejal novi predsednik.

V govoru narodu ob prisegi je Zelenski napovedal razpustitev parlamenta, kar ni presenetljivo glede na to, da v njem nima podpore. Torej bi prišlo do predčasnih parlamentarnih volitev lahko že julija (redne bi bile oktobra). Novi predsednik upa, da bo tako v parlamentu dobil večino, ki jo potrebuje za uresničitev svojega programa reform, tudi boja proti korupciji. Po zadnjih anketah bi na parlamentarnih volitvah njegova stranka Služabnik ljudstva, ki je dobila ime po televizijski nadaljevanki, v kateri se je v fikciji proslavil kot ukrajinski predsednik, premočno zmagala s 40 odstotki glasov. To je veliko glede na to, da je Zelenski v prvem krogu 31. marca dobil 30 odstotkov glasov.

Oligarhi bodo trd oreh

Toda dodal je, da je dialog z Rusijo mogoč samo po tem, ko bo Rusija izpustila vse vojne ujetnike in vrnila Ukrajini vsa zasedena ozemlja, to sta Krim, ki je že priključen Rusiji, in del Donbasa. Porošenka pa je kritiziral, ker ni storil nič, da bi se ljudje v Donbasu počutili kot Ukrajinci. Zelenski hoče biti drugačen, tudi zato je imel del svojega govora narodu v ruščini. Tako je presegel delitev Ukrajine na zahodni in vzhodni del, kar so ukrajinski politiki pred njim zlorabljali tako, da so en del Ukrajine ščuvali proti drugemu.

Komentatorji pa se zdaj predvsem sprašujejo, kateri od svetovalcev Zelenskega bodo dobili prevlado. Ali tisti, ki mu jih je določil ukrajinski milijarder Ihor Kolomojski, ki se mu mora zahvaliti za svojo kariero komika in igralca na njegovi televiziji ter za zmago na volitvah? Ali pa iskreni reformatorji, ki so se Zelenskemu pridružili, ker bi radi zmanjšali korupcijo in Ukrajino tako približali Evropi? A najbrž je novi predsednik prešibek, tudi kot karakter, da bi lahko odločno nastopil proti oligarhom. In kot so odkrili raziskovalni novinarji, je v zadnjih letih kar trinajstkrat letel v Ženevo ali Tel Aviv h Kolomojskemu, ki je zaradi sodnih postopkov zbežal iz Ukrajine. Prav ob njegovi zmagi na volitvah 21. aprila, ko je torej začel pihati nov veter, pa je sodišče v Kijevu nacionalizacijo banke Kolomojskega razglasilo za nezakonito. Skratka, Putin si lahko mane roke, ker bo Ukrajina najbrž pod Zelenskim še manj moderna demokratična država z močnimi institucijami in tako še dlje od Evrope, kot je bila v času oligarha Porošenka.