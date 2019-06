Po navedbah ukrajinske vojske so bili vojaki ubiti v napadih proruskih upornikov s težko artilerijo, poleg tega pa so bili trije še ranjeni, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Danes naj bi se sicer v Minsku nadaljevali mirovni pogovori med Kijevom in Moskvo. To bo prvo srečanje ruske in ukrajinske delegacije, odkar je Zelenski sredi maja prisegel kot novi ukrajinski predsednik. »Ukrajinska delegacija bo v Minsku potrdila, da je nesprejemljivo, da se skuša z nami razpravljati s položaja moči,« je ob tem na Twitterju zapisal predsednik Ukrajine.