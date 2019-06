Licenco za uporabo so prejeli China Telecom, China Mobile, China Unicom in China Broadcasting Network Corporation. »Po podelitvi licenc bomo povabili tudi tuje družbe, da sodelujejo na trgu pri razvoju 5G tehnologij,« je pojasnil minister Miao Wei.

5G je peta generacija mobilne telefonije, ki nadgrajuje prejšnje ter prinaša hitrejši prenos podatkov in širšo uporabo novih tehnologij, kot so avtonomna vožnja, oddaljena medicinska diagnostika in mobilna plačila.

Pri razvoju teh tehnologij je pomembno vlogo odigral kitajski Huawei, vendar pa je pri tem naletel na velik odpor v ZDA, ki so druge države pozvale, naj ne uporabljajo kitajske tehnologije, saj bi lahko pomenila veliko varnostno tveganje.

Ob podelitvi licenc za komercialno rabo so v Huaweiju zapisali, da bodo podpirali razvoj omrežja s strani kitajskih mobilnih operaterjev. »Verjamemo, da bo v bližnji prihodnosti Kitajska vodila svet,« so poudarili.