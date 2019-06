Novinarka BBC-ja Clive Myrie se je v četrtek prejšnji teden prek mobilnega omrežja 5G javljala v živo iz središča Londona. 5G je bilo ravno ta dan prvič vzpostavljeno v Belfastu, Birminghamu, Cardiffu, Edinburghu, Manchestru in Londonu.

Novinarka in voditelj v studiu sta preko omrežja klepetala o omrežju, ko je prenos pričelo prekinjati. Voditelj v studiu je humorno naznanil: »Moram te prekiniti, ker – bizarno – 5G linija ne deluje, kot bi morala,« ter se opravičil občinstvu, ki je nezgodo že izkoristilo za nabor šal na račun omrežja.

Nekateri so trdili, da je video popoln oglas za omrežje 4G, medtem ko so drugi pohvalili BBC, da posnetka ni umaknil s spleta in se je z njim znal pošaliti na svoj račun.