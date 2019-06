V galeriji Kortil bo razstavljenih 93 Chagallovih del, večinoma litografij, jedkanic, lesorezov in risb. Razstavljena pa bo tudi zadnja umetnikova grafika, ki je nastala tik pred njegovo smrtjo, so v sporočilu za javnost izpostavili v galeriji.

»Chagallovo dolgo ustvarjalno obdobje je posvečeno ljubezni, ljubezni do domovine, izvoru, religiji, duhovnosti in še posebej njegovi Belli Rosenfeld, kar se prepleta v vizijah, značilnih za Chagalla, skozi vrsto njegovih upodobitev prizorov iz Svetega pisma, Gogoljevih Mrtvih duš, Eksodusa, Homerjeve Odiseje, cirkusa, Pariza...«, je na nedavni novinarski konferenci na Reki povedala partnerica projekta Nataša Bošnjaković iz Rebel kolektiva.

Chagall (1887-1985) se je rodil v Ljosnu pri Vitebsku v Rusiji. Študiral je v Sankt Peterburgu. Med letoma 1910 in 1914 je živel v Parizu. Prvo samostojno razstavo je imel leta 1914 v berlinski galeriji revije Der Sturm in z njo vzbudil veliko pozornosti.

Po oktobrski revoluciji je bil komisar nove sovjetske oblasti za likovno umetnost v Vitebsku, leta 1923 pa se je dokončno naselil v Parizu. Tam so ga navdihovale umetniške smeri 20. stoletja - fauvizem, kubizem in ekspresionizem, po katerih je povzel posamezne elemente in jih vključil v svojo slikarsko govorico.

Julija 1941 se je pred nacisti umaknil v ZDA. Čeprav je bil daleč od vojnega dogajanja, se ga je vojna močno dotaknila. V New Yorku je naslikal vrsto slik, na katerih je upodobil razdejanje in strah. V Francijo se je vrnil leta 1949 in se naselil v Saint-Paul-de-Venceu, kjer je živel do smrti.