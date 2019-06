Kritika razstave Alenke Gerlovič: Preprosto popolne krajine

Alenka Gerlovič ni le ena redkih in vsestransko aktivnih žensk v povojni umetnosti, ki se je prebila med vidne umetnike v tedanjem moškem svetu umetnosti, ampak tudi naša najboljša krajinarka. Zagotovo ji je pomagalo, da je bila partizanka in je bila zaposlena v šoli, tako da je bila popolnoma svobodna v svojem ustvarjalnem programu. Ker ni imela otrok, pa tudi poročena ni bila, je svoja dela pojmovala kakor otroke in jih kopičila doma, dokler jih ni v jeseni življenja podarila območnim galerijam, ki se v teh dneh predstavljajo z njenimi zbirkami. Kranju, kjer je imela eno zadnjih razstav, je podarila svoja najbolj značilna dela iz zrele faze ustvarjanja, ki dopolnjujejo sočasne postavitve v Brežicah, Novem mestu, Ribnici in Ljubljani.