Mišmaševa je 3000 m zapreke že dosegla normo za letošnje svetovno prvenstvo v Dohi, v tej disciplini je prav tako slovenska rekorderka, tokrat pa je svoj rekord izboljšala v neolimpijski disciplini.

Tina Šutej (Kladivar), ki ima poleg Maruše Mišmaš edina izmed Slovencev že normo za SP v Dohi (4,56 m), je v skoku s palico znova potrdila dobro formo in zmagala s 4,52 metra. Uspešna je bila tudi Maja Mihalinec (Mass) z zmago v teku na 100 m (11,53), potem pa na 200 m, kjer je bila tudi prijavljena, ni nastopila in bo skušala normo za SP loviti prihodnjo sredo v Mariboru. Na 200 m je nato slavila Anita Horvat (Velenje, 24,33), tretja na 100 m in sicer slovenska rekorderka na 400 m.

»Moj cilj je bil ne le državni rekord, ki sem ga dosegla že pred nekaj leti, ampak da bi tekla okrog šestih minut, kar je daleč pod državnim rekordom. Bil je to trening test, prvi kilometer mi ni uspel najbolje, zaradi slabšega počutja sem tekla počasneje. Glede na zdravje in počutje pa sem danes kar dobro tekla. Zelo sem zadovoljna z začetkom letošnje sezone dobro, mi gre zelo dobro, tudi na treningih. Nastopila bom na čim več domačih tekmah, te bodo, kot tokratna, za trening. Zelo pa se že veselim naslednjih v močni mednarodni konkurenci na tujem, prva bo že v nedeljo v Nemčiji,« je povedala Mišmaševa.

Vreme je bilo tokrat zelo naklonjeno tekmovalcem, če ne bil pihal zelo močan veter v sunkih. »Škoda, veter nam res ni bil naklonjen, zelo sem čutila sunke vetra v prsi. Mogoče bi morali prosti organizatorje naslednjič, da bi obrnili start in bi tekli v nasprotno smer, da se malo pošalim. Kljub temu sem zelo zadovoljna z začetkom sezone, zelo sem se približala svojim osebnim rekordom, pa se je sezona na prostem komajda začela. To kaže, da smo dobro delali v pripravah in tako se rezultati že kažejo. Dobila sem ponudbe že za tekme na tujem, a sem se odločila, da bom tekla doma, ker je zveza spet obudila mednarodno ligo. Po evropskih igrah v Minsku pa bom znova tekla tudi na tujem,« je povedala Mihalinčeva.

»Pripravljalno obdobje mi je zelo uspelo, pripravljena sem dobro in nekako nadaljujem zimsko sezono, v kateri sem dosegla tudi normo za SP. Temu sem se danes približala, 4,56 bi danes sicer tudi preskočila, a sem želela skočiti na 4,52 m, ker bi bil to moj najboljši dosežek na prostem v zadnjih letih. Mislim, da bom na naslednjih tekmah tudi 4,62 preskočila in zmogla tudi olimpijsko normo, ker ne bom preveč računala na točkovanje in svetovno lestvico. Vesela pa sem začetka sezone, po dolgem času ni prišla zame prezgodaj, ampak ob pravem času. Včasih je bilo vedno kakšen teden prehitro in nisem bila še dobro pripravljena,« je pojasnila Šutejeva, ki jo naslednja tekma čaka na atletskem pokalu v Celju.

Memorialno disciplino Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana je v 14. izvedbi v spomin na tragično smrt omenjenih atletov v teku na 100 m dobil Aleksa Kijanović (10,88), ki je edini tekel pod 10 sekundami, drugi je bil Matevž Šuštaršič (Krka, 11,01). V častni štafeti v spomin so tekli nekdanji člani uspešnih slovenskih štafet na velikih tekmovanjih, slovenski rekorder Matic Osovnikar, Urban Acman, Boštjan Fridrih in Rok Predanič, sedaj trener Janežiča in Anite Horvat.

Veliko boljši rezultat od članskega zmagovalca v skoku v višino (2,05 m) je v Žalcu nekaj ur pred tem dosegel zmagovalec osnovnošolskega prvenstva Sandro Jeršin Tomassini, ki je skočil 2,17 m. Konec maja je na področnem tekmovanju v Ljubljani izboljšal državni rekord v kategoriji U16 in z 2,20 m postal peti najboljši slovenski skakalec vseh časov v skoku v višino. Rekorder je Rožle Prezelj z 2,32 m, sledijo Sašo Apostolovski (2,30), Dejan Miloševič (2,26) in Miha Prijon (2,24). Pred Jeršin Tomassinijem pa je še dolga pot do članske konkurence.