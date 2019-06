Poplave, ki so sledile močnim padavinam v noči z nedelje na ponedeljek, so v mesto Novi Pazar prinesle kupe smeti. Ti so se začeli kopičiti pod tamkajšnjim mostom, tvoriti velika nepredvidena odlagališča in ovirati pretok reke.

Da bi reka spet nemoteno stekla, je bilo potrebno smeti nekako odstraniti, način, ki so ga v mestu izbrali, pa je mnoge milo rečeno presenetil. Posnetek, ki prikazuje »odstranjevanje« smeti iz reke, je te dni hitro zaokrožil po spletu.