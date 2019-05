Poplavijo lahko tudi Gradaščica, Ljubljanica in nekateri njeni južni pritoki na Ljubljanskem barju ter Vipava. Danes in v četrtek bo poplavljala tudi Krka, še opozarjajo na Arsu.

Močnejše deževje je državo ponekod zajelo že v torek, padavine pa so že povzročile nekaj težav na območju občin Brda, Kobarid, Gorenja vas-Poljane, Majšperk, Poljčane, Maribor, Pivka, Ljubljana, Hoče-Slivnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Zagorje ob Savi, Slovenj Gradec in Zavrč. Kot so sporočili iz centra za obveščanje, so zaradi obilnega deževja zabeležili 32 dogodkov, aktiviranih je bilo 193 gasilcev.

Meteorna voda je zalivala kletne prostore poslovnih in stanovanjskih objektov, podrlo je nekaj dreves, sprožila sta se dva zemeljska plazova. V naselju Suhorje v občini Pivka pa je potrebno prekuhavanje pitne vode.