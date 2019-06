Ve se, kdo na OP Francije v tenisu postavlja mejnike. To je enajstkratni zmagovalec Rafael Nadal, ki v sklepnih bojih ostaja favorit za končno zmago. A so vse glasnejši tudi tisti, ki stavijo na Novaka Đokovića. Včeraj je Srbu na igriščih Rolanda Garrosa uspelo premagati vsaj en mejnik, ki Nadalu v Parizu še ni uspel. Z gladko zmago v dobri uri in pol proti Nemcu Jan-Lennardu Struffu se je namreč desetič zapored na Rolandu Garrosu uvrstil v četrtfinale. Spomnimo, da je lani Đoković v četrtfinalu presenetljivo priznal premoč Italijanu Marcu Cecchinatu. A je treba dodati, da je bil to zadnji Đokovićev poraz na turnirjih največje četverice. Do danes je namreč v Londonu, New Yorku, Melbournu in Parizu dobil 25 dvobojev zapored!

Težave Nadala s časovno omejitvijo Đoković je četrti dvoboj v Parizu znova odigral z odliko. Na začetku je dal s potrpežljivo igro Struffu vedeti, da je pripravljen na boj. A mu ni bilo treba izstreliti vseh nabojev. Ko je Srb prestavil v višjo prestavo, je lahko v njej ostal, saj je našel igro, ki ji Struff ni bil kos. Številka ena svetovnega tenisa se bo v četrtfinalu pomeril z Aleksandrom Zverevom, ki se je drugič uvrstil med najboljšo osmerico turnirjev za grand slam. Nemec je po treh urah boja razorožil neugodnega Italijana Fabia Fogninija. Včeraj je v Parizu navdušil tudi Dominic Thiem. Avstrijec je povsem nadigral Francoza Gaëla Monfilsa. Lanski finalist je poskrbel, da so se v četrtfinale uvrstili prvi štirje nosilci turnirja, ki bodo brez izjeme favoriti tudi v nadaljevanju turnirja. Rafael Nadal je današnjega tekmeca v četrtfinalu dobil šele včeraj, saj sta Kei Nišikori in Bonoit Paire zaradi mraka prekinila nedeljski dvoboj. Nišikori je dobil triler na igrišču Suzanne Lenglen ter poskrbel, da Francozov ni več v konkurenci. Toda zdi se, da je Japoncu v Parizu v dolgih dvobojih pošlo preveč moči, da bi lahko danes resneje ogrozil Nadala. Medtem ko Španec blesti na igrišču, se zdi, da ima še največ težav z omejenim časom, v katerem mora izvesti začetni udarec. »V osmini finala sem bil opozorjen s strani sodnika, ker sem prekoračil čas. To se je dejansko zgodilo. Želel sem mu le povedati, da bi serviral pravi čas, če gledalci ne bi bili tako glasni,« pravi Rafael Nadal ter pred današnjim dvobojem dodaja, »čaka me nov težak dvoboj. Storil bom vse, da ga dobim. V preteklosti sem v Parizu zmagal enajstkrat, ne vem pa, kaj bo prinesla prihodnost. Trudil se bom, da bom čim večkrat v takšnem položaju kot danes.«

Starejši in boljši Vrhunec današnjega pariškega sporeda bo švicarski dvoboj med Stanislasom Wawrinko in Rogerjem Federerjem. Medsebojna statistika je izrazito na strani Federerja, ki je dobil 22 od 25 medsebojnih dvobojev. Toda spomin na zadnjo zmago Wawrinke pred štirimi leti v četrtfinalu Rolanda Garrosa je še živ. Zanimivo je, da bo kot pred štirimi leti tudi današnji dvoboj ob 14. uri na igrišču Suzanne Lenglen. »Moja statistika v dvobojih s Federerjem zgolj potrjuje, kako odličen igralec je. Res je, da je starejši od mene, a je tudi boljši,« priznava Stanislav Wawrinka, ki mu je več kot peturni dvoboj proti Stefanosu Cicipasu pobral veliko moči. »Pripravljen sem na izziv. Vem, kaj me čaka. Sposoben sem igrati na najvišjem nivoju in se spustiti v boj. Upam, da mi bo uspelo,« dodaja Wawrinka, poleg Federerja in Đokovića edini, ki je v obdobju Nadala osvojil Roland Garros. V ženski konkurenci je Simona Halep za zmago nad najstnico Igo Swiatek potrebovala le 45 minut. Njenega uspeha se je veselila tudi nekdanja zmagovalka Rolanda Garrosa Mima Jaušovec, ki si bo danes ob 42-letnici zmage privoščila večerjo v piceriji Pino, kjer je obedovala v času svojega največjega uspeha. Včeraj so se v Parizu končali slovenski nastopi, saj se je od konkurence dvojic poslovila Andreja Klepač.