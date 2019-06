»Skušajo zadušiti gospodarstvo in škodovati življenjskemu standardu Kubancev, da bi nas prisilili v politično popuščanje,« je na twitterju zapisal vodja kubanske diplomacije Bruno Rodriguez. »Znova bodo neuspešni,« je izpostavil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Ameriško finančno ministrstvo je prepovedalo skupinska izobraževalna potovanja, potovanja z ladjami za križarjenja, zasebnimi ladjami in letali. Komercialni poleti na Kubo so medtem še naprej dovoljeni. Sankcije, ki so začele veljati danes, ne veljajo za potovanja, rezervirana pred torkom.

Te sankcije so neposredno povezane s kubansko turistično industrijo, je v izjavi za javnost zapisalo ameriško zunanje ministrstvo. Kubanski režim je po njihovih besedah »odgovoren za represijo nad kubanskim ljudstvom, vmešavanje v Venezueli in neposredno vlogo v krizi, ki jo je povzročil Nicolas Maduro«.

Svetovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nacionalno varnost John Bolton je na twitterju pojasnil, da želijo s tem končati »prikriti turizem« na Kubo. »Nadaljevali bomo z aktivnostmi za omejitev dostopa kubanskega režima do ameriških dolarjev,« je poudaril.