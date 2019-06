#foto V centru Ljubljane trčila voznik reševalnega motornega kolesa in osebnega vozila

V Ljubljani na križišču Slovenske in Dunajske ceste se je danes okrog 8.30 zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik reševalnega motornega kolesa in voznik osebnega vozila, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.