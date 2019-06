Hrvaški policisti so sumljiv kombi z zagrebško registracijo opazili na avtocestnem počivališču Janjče. Vozilo so nekaj časa spremljali, nato pa so ga poskušali ustaviti z običajnimi policijskimi zvočnimi in svetlobnimi signali, a je voznik pospešil. Med pregonom je večkrat poskušal izriniti policijska vozila s cestišča, so sporočili na spletni strani zagrebške policije.

Zaradi varnosti ostalih udeležencev v prometu so se odločili, da bodo pot kombiju preprečili z dvema policijskima voziloma, ki so ju postavili pri cestninski postaji Lučko. A voznik se na cestninski postaji ni ustavil, temveč je podrl zapornico in s polno hitrostjo trčil v policijsko blokado.

Po trčenju so prijeli hudo poškodovanega 31-letnega državljana Srbije, ki je v tovornem prostoru kombija prevažal 33 migrantov. Voznika so prepeljali v bolnišnico v Zagrebu. Sledila bo kazenska ovadba zaradi tihotapljenja ljudi. V trčenju ni bil poškodovan nihče od 33 potnikov v kombiju. Vse so pridržali na policiji, kjer bodo poskušali ugotoviti njihovo identiteto.

Hrvaška policija je lani prijela 620 tihotapcev ljudi, do 1. junija letos pa 344, so še sporočili.