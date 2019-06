Kljub neuspehu iz prejšnjih dni, novogoriški policisti iskalno akcijo nadaljujejo. Danes se jim je pri iskanju pridružilo večje število policistov gorske policijske enote iz treh policijskih uprav (z območja Policijske uprave Nova Gorica, Ljubljana in Kranj), pripadniki specialne enote policije s potapljači in gasilci PGD Bovec. Tako kot prejšnje dni iskalno akcijo na Bovškem spremljajo tudi ožji sorodniki in znanci pogrešanega.

Območje pregledujejo tudi z dronom Policisti gorske enote so ustrezno opremljeni z vso pripadajočo alpinistično opremo in usposobljeni za delo v najbolj zahtevnih razmerah. Prav tako so se jim danes pri iskanju pogrešanega 23-letnega Britanca ponovno pridružili tudi policisti Generalne policijske uprave, ki območje pregledujejo s pomočjo drona. Pogrešani britanski državljan v tem trenutku še ni bil najden.