Njegov odvetnik Bret Walker je predstavil elemente, ki bi morali preprečiti obsodbo Pella. Med drugim je Walker trdil, da je obsodba nerazumna, ker temelji samo na pričanju ene od žrtev. Poleg tega sodnik ni dovolil dokaznega materiala obrambe.

Poleg tega glede na datume in kardinalovo javno potrjeno gibanje na dneve, ko naj bi se zgodile zlorabe, čas napada »ni mogoč«, je menil Walker. Pell se je namreč v času, ko naj bi se zgodilo posilstvo, pogovarjal z verniki na zahodnih vratih, je pojasnil.

Trdil je še, da ni bilo mogoče, da bi dečka neopaženo zapustila pevski zbor ali da bi se v zakristiji zgodila kakršnakoli zloraba, saj je bila cerkev po maši še polna. Celoten primer je odvetnik označil za »bizarno neverjetnega«.

Zaslišanje v okviru obravnave pritožbe bo potekalo še v četrtek, nato pa bodo trije sodniki vrhovnega sodišča v zvezni državi Viktorija sprejeli odločitev, kar bi lahko trajalo več tednov. Lahko zavrnejo pritožbo, odredijo ponovitev sojenja ali nadškofa oprostijo. Na odločitev je še možna pritožba na avstralsko višje sodišče.

Marca obsojen na šest let zapora

Strokovnjak za kazensko pravo z univerze v Melbournu Jeremy Gans je še pred današnjim zaslišanjem ocenil, da ima Pell dobre možnosti, da uspe s pritožbo. »Neobičajno je, da so tovrstne obtožbe utemeljene zgolj na pričanju ene žrtve, brez drugih dokazov krivde,« je povedal. »Še posebej neobičajno pa je, da se to zgodi, ko obstaja druga žrtev, ki ni nikoli spregovorila in ne more pričati,« je dodal.

Nekdaj tretji mož Vatikana je bil marca obsojen na šest let zapora. Spoznali so ga za krivega spolnih zlorab dveh 13-letnih dečkov s prestižnega kolidža sv. Kevina v letih 1996 in 1997. Ena od žrtev je kardinala ovadila policiji leta 2015, druga pa je leta 2014 umrla zaradi prevelikega odmerka mamil in ni nikoli javno spregovorila o zlorabi.