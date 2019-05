Interpol je pred dvema letoma sprožil mednarodno operacijo proti spletni strani na temnem spletu s 63.000 uporabniki z vsega sveta. Po aretacijah devetih osumljencev iz Tajske, Avstralije in ZDA so rešili 50 otrok, a se bo to število zagotovo še povečalo. Policije v 60 državah namreč nadaljujejo preiskavo, obenem pa še vedno poskušajo identificirati sto otrok s posnetkov in fotografij, objavljenih oziroma deljenih na tej spletni strani.

Operacijo Blackwrist so zagnali leta 2017, po najdbi fotografij in posnetkov spolne zlorabe enajstih dečkov, mlajših od 13 let. Sporni material so našli na naročniški strani na temnem spletu, kjer uporabniki uporabljajo zakodirano programsko opremo, da jih ne bi izsledili. Stran je imela kar 63.000 naročnikov po vsem svetu. Ameriški preiskovalci urada za domovinsko varnost (HSI) so izsledili IP-naslov spletne strani, na kateri so tedensko objavljali sveže fotografije in posnetke, sledile so prve aretacije.

Lani so na Tajskem aretirali glavnega upravitelja strani Montrija Salangama, ki je zlorabljal celo svojega nečaka. Otroke je v stanovanje zvabil s hrano, računalniki in igricami. Junija lani je bil na Tajskem zaradi spolne zlorabe otrok in trgovine z ljudmi obsojen na 146 let zapora, njegov 36-letni sodelavec, sicer zaposlen v vrtcu, pa na 36 let.