Na sodišče v Pragi so Čabo Dera iz pripora, v katerem biva od aretacije marca letos, privedli z lisicami na rokah ter v spremstvu več zakrinkanih in močno oboroženih policistov. Der se je smejal in mahal novinarjem. »Rad imam Češko,« je odlično razpoložen navrgel sodniku. Prav z dobro voljo, širokim nasmeškom in sproščenostjo tako med aretacijo kot tokrat na sodišču si je prislužil naziv »likvidator z nasmehom«, z njim pa pozornost evropske javnosti. Naziv je sicer v rahlem neskladju s hladnokrvnostjo umorov, ki mu jih očitajo. V osmih mesecih naj bi ubil tri osebe na Nizozemskem, Madžarskem in v Srbiji.

»Strinjam se z odločitvijo. Želim si na Madžarsko, saj imam tam družino,« je bil Der po pisanju čeških medijev zadovoljen z odločitvijo praškega sodnika, ki je za lokalne medije pojasnil, da ni nikakršnega razloga, zakaj ga ne bi izročili Madžarski. A ker je za njegovo izročitev zaprosila tudi Srbija, bo sodišče čez nekaj dni odločevalo še o tem. »Moja stranka ima zelo dobre razloge, zaradi katerih nasprotuje sojenju v Srbiji, a o njih trenutno ne bom govoril,« je o tem povedal njegov zagovornik Blend Raji. Pojasnil je še, da Der čas v priporu preživlja pod strogim varnostnim režimom brez stikov z drugimi zaporniki.

S kamero ujete likvidacije

38-letnika so 1. marca letos v bliskoviti policijski akciji prijeli v hotelu Amadeus v Pragi, za njim pa so imele razpisano tiralico kar tri evropske države. Deru se takrat ni uspelo znebiti niti lažnih dokumentov, dveh pištol, nabojev, dušilca, lasulje in očal, za katerimi se je skrival na begu pred roko pravice. Do marca najbolj iskani srbski plačani morilec je osumljen, da je v začetku januarja letos sredi belega dne v beograjskem predelu Banovo brdo ubil 37-letnega Nebojšo Markovića, zeta enega od članov zloglasne kriminalne združbe Pink Panter. Srbski Blic ugotavlja, da je najverjetneje ubil napačnega človeka in da je bil tarča ravno žrtvin tast. Brutalno likvidacijo s streli v glavo in prsi so posnele kamere, na posnetku pa je domnevno viden Der – brez kakršnekoli maske ali kape, zgolj z nasmeškom na obrazu. Markovića je večkrat ustrelil v glavo in prsi.

Na Nizozemskem je osumljen umora 62-letnega nizozemskega državljana hrvaških korenin. Sodeč po posnetkih nadzornih kamer, je Der v italijanski restavraciji v Amsterdamu julija lani s streli v glavo pokončal Ivana Serdarušića. Na kraju zločina so našli njegove biološke sledi. Motiv za likvidacijo ni znan, preiskovalci pa sumijo, da je šlo za z drogo povezane posle. Zaradi podobnega razloga naj bi septembra lani v Budimpešti umoril še Lasva V. Po pisanju Blica je na parkirišču najprej zahteval, da pred njim poklekne, ga nato ustrelil v glavo, truplo odvrgel v bližnji potok in pobegnil. Der je svojo profesionalno kriminalno kariero začel maja 2004 z likvidacijo Branislava Jelačića v restavraciji v Novem Sadu, zaradi česar je v zaporu preživel nekaj manj kot trinajst let. tak, agencije