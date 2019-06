Marko Kovačič, ki se ga je zaradi tesnih povezav z nekdanjim županom Andrejem Fištravcem imenovalo tudi župan v senci, se mora na mariborskem okrožnem sodišču zagovarjati zaradi očitkov o domnevno spornem poslovanju njegovih podjetij pred prihodom na občino. Obtožnica ga bremeni poslovne goljufije v skupni vrednosti skoraj 120.000 evrov, ker njegovo podjetje Svarog naročnikom ni dostavilo že plačanih interaktivnih tabel.

Obdolženi vztraja, da je celotno dogajanje posledica nesrečnih poslovnih okoliščin. V današnji dopolnitvi zagovora po nedavni manjši spremembi obtožnice je ponovil, da je poskušal narediti vse, kar je bilo v njegovi moči, da izpolni naročila in posledično reši podjetje.

Sodišču je predložil podrobno analizo poslovanja Svaroga, ki po njegovih besedah med drugim dokazuje, da si nekaj let ni izplačeval plače, da bi družba ostala likvidna. "Svarog mi s tega naslova dolguje 48.000 evrov," je dejal.

Nakazoval naj bi si samo izplačila materialnih stroškov, za katera je denar zalagal iz lastnega žepa in so po njegovih trditvah dejansko tudi nastali, na primer denar za gorivo za prevoz monterjev tabel v šole. Za to naj bi imel tudi uradna potrdila.

Da bi Svarogu zagotovil likvidnost, naj bi tudi najemal bančna posojila ali si sposojal denar od družinskih članov in prijateljev. "Ne drži, da bi se kdor koli izmed nas želel ali uspel okoristiti s tem," je zatrdil.

Prednost dajal poplačilom sebi

Sodnik Boštjan Polegek ga je opozoril, da v tem sodnem postopku ni sporno njegovo prizadevanje za rešitev podjetja, ampak to, da je pri poravnavanju obveznosti dajal prednost poplačilom sebi in ne ostalim zaposlenim v podjetju ali naročnikom. Kovačič je odgovoril, da ga je k temu sililo dejstvo, da si je denar sposodil in ga je moral vrniti.

"Ko so nastopile težave, sem iskal vse možnosti, da rešim podjetje in poplačam vse dolgove, a mi takrat žal ni uspelo," je dejal. Poudaril je, da so zdaj vsi dolgovi že poravnani, tudi do zaposlenih v podjetju.

Sodni senat bo v nadaljevanju upošteval izpovedi prič s prejšnjih obravnav, ni pa ugodil zahtevi obrambe, da se zasliši še izvedenca finančne stroke, da oceni poslovanje Svaroga in Kovačiča. Po oceni senata to ni potrebno, ker so vse potrebne informacije razvidne iz danes predložene dokumentacije s strani obrambe. Nekatere dokumente namerava ta še predložiti, zato je sodnik Polegek razpisal nadaljevanje glavne obravnave za 16. avgust. Če ne bo novih presenečenj, je takrat pričakovati zaključne besede strank.