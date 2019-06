V Ljubljani je Sting že nastopil leta 2000 v sklopu turneje Brand New Day v Hali Tivoli in leta 2011 v Areni Stožice v sklopu turneje Symphonicity, na kateri je svoje skladbe predstavljal v simfoničnih aranžmajih. Tokrat se po napovedih organizatorjev vrača z uspešnicami, kot so Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Roxanne in Message In A Bottle, ki jih bo izvedel s svojo rock zasedbo.

Mednarodno prepoznavnost je dosegel z zasedbo The Police, ki je nastala leta 1977. Skupina je objavila pet studijskih albumov in uspešnice, kot sta Roxanne in Don't Stand So Close To Me. Po prenehanju delovanja se je nato sredi prve polovice 80. let podal na samostojno pot, ki je obrodila ducat albumov ter številne nagrade in priznanja.

Že s skupino The Police je postal eden najbolje prodajanih glasbenikov, skupaj z njimi in samostojno pa je prodal več kot 100 milijonov albumov. Zaigral je tudi v več filmih, bil izvršni producent v kritiško uspešnem filmu Vodič po svetnikih, poleg tega je nastopil v Operi za tri groše na Broadwayu.

Njegov zadnji gledališki projekt je muzikal The Last Ship (Zadnja ladja), za katerega je napisal glasbo in besedila. Navdih za muzikal so bili spomini na ladjedelniško skupnost v Wallsendu na severovzhodu Anglije, kjer se je rodil in odraščal. Uprizarjali so ga na Broadwayu in po britanskih odrih ter v Torontu.

Lani je z reggae ikono Shaggyjem izdal skupno ploščo 44/876, poimenovano po kodah njunih matičnih držav, Veliki Britaniji in Jamajki. Album sta predstavljala tudi na turneji in si prislužila grammyja za najboljši reggae album.

Sting je znan tudi po zagovarjanju človekovih pravic. Podpira organizacije, kot sta Amnesty International in Live Aid, skupaj z ženo Trudie Styler pa je leta 1989 osnoval organizacijo Rainforest Fund, da bi ohranila svetovne deževne gozdove in prvotno prebivalstvo, ki tam živi. Skupaj sta organizirala 18 dobrodelnih koncertov, ki so zbirali sredstva za ozaveščanje o planetovih ogroženih virih. Od nastanka je Rainforest Fund svojo mrežo razširil in povezal organizacije, ki delujejo v več kot 20 državah na treh kontinentih.