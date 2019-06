V Kranjski Gori je enostavno najti igrišče, na katerem vadi slovenska nogometna reprezentanca pred kvalifikacijskima tekmama za evropsko prvenstvo z Avstrijo v Celovcu in Latvijo v Rigi. Prva možnost je, da sledite zastavicam Slovenije in Nogometne zveze Slovenije kar po brvi čez potok le streljaj od hotela Kompas, druga pa, da sledite gromkemu glasu Matjaža Keka, ko odločno deli navodila in zraven uporablja še piščalko. Strokovno vodstvo reprezentance, v katerem je Igorja Benedejčiča zamenjal selektor slovenske reprezentance do 18 let Agron Šalja, ničesar ne prepušča naključju. Na igrišču za trening so bili že tri četrt ure pred začetkom, nogometaši pridejo hitro za njimi, celoten trening posnamejo z dvema kamerama. Kek, ki treninge vodi s trdo roko, ima očitno sokolje oko. Medtem ko med gibanjem deli navodila, odpravlja napake, pohvali ali kritizira in piha v piščalko, ima vseskozi pod nadzorom tudi, kaj počnejo ljudje, ki se gibljejo po nabrežini nad igriščem. Če se fotoreporter postavi na napačno stran, je takoj opozorjen.

Andraž Struna na trening z letala Ko je Kek na začetku na sredini igrišča zbral vse, ki so povezani s slovensko reprezentanco – na majhni leseni tribuni je lahko ostal le direktor reprezentanc Milan Miklavič –, jim je jasno sporočil, da zahteva popolno zbranost že na treningu, saj bodo v boju z Avstrijci ob fizični potrebovali tudi mentalno moč. Pravi, da jih čaka tekma, v kateri bodo tudi trpeli. Potem ko je reprezentanca od včeraj v popolni zasedbi, je začela uigravati posamezne linije. Kek je prevzel obrambni del, Šalja ofenzivnega. V golu bo Oblak, obrambno vrsto bosta na bokih sestavljala Jokić (levo), ki je že bil del uigravanja, in Stojanović (desno), centralna branilca pa bosta Mevlja in »Američan« Andraž Struna, ki je prišel na trening naravnost z letala in se mora še prilagoditi na časovno razliko. Pred njimi sta bila kot defenzivna vezista Bijol in Kurtić, saj Krhin še ne vadi z žogo. Ofenzivni del uigravanja (Verbič v nekaterih vajah z žogo že sodeluje) bo v ospredju v naslednjih dneh. Pomembno vlogo v zvezni vrsti bo imel Miha Zajc, ki je pozimi iz Empolija prestopil v turškega velikana Fenerbahče v času, ko je bil klub na dnu lestvice v boju za obstanek, a so se spomladi dvignili in sezono končali na šestem mestu. »V Turčiji se več teče, več je poudarka na fiziki, v Italiji pa na taktiki. Pri navijačih je v Turčiji več emocij, a nisem imel nobene slabe izkušnje, tudi ko nam je šlo slabše, ampak so nas podprli,« je ligi primerjal Miha Zajc.