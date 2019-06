Liverpool je v finalu lige prvakov proti Tottenhamu prekinil prevlado Reala iz Madrida, ki se je po 1099 dneh in treh zaporednih lovorikah poslovil z evropskega prestola. S šestim naslovom evropskega prvaka in prvim po letu 2005 se je Liverpool utrdil na tretjem mestu večne lestvice najboljših klubov. Več naslovov imata le Real Madrid (13) in Milan (7). V konkurenci angleških klubov ima Liverpool že dvakrat več naslovov kot njegov prvi zasledovalec Manchester United.

Odločilni trenutek finala se je zgodil po 25 sekundah, ko je slovenski sodnik Damir Skomina pokazal na enajstmetrovko, saj je Moussa Sissoko igral z roko. Mohamed Salah, ki je v lanskem finalu z Realom zaradi poškodbe že v prvem polčasu zapustil igrišče, priložnosti ni izpustil iz rok. V enem najmanj privlačnih finalnih dvobojev zadnjih let je Tottenham jalovo napadal za izenačenje in plačal davek neizkušenosti z največjih tekem. Londončani so v drugem polčasu zapravili tudi izrazite priložnosti, ko je bilo težje zgrešiti kot zadeti. Za neučinkovitost jih je tri minute pred koncem kaznoval Divock Origi in potrdil zmagoslavje Liverpoola za šesto evropsko zvezdico. Rdeči niso navdušili tako kot na povratni tekmi polfinala proti Barceloni, ko so nadoknadili tri gole zaostanka. Tokrat so se izkazali s pragmatično predstavo in po lanskem porazu v velikem finalu proti Realu osvojili najžlahtnejšo lovoriko.

Nemški trener Jürgen Klopp je arhitekt šampionskega Liverpoola, za katerega je prepričan, da je šele na začetku svoje poti. Klopp je po šestih zaporednih porazih v finalih različnih tekmovanj z Borussio iz Dortmunda in Liverpoolom naposled dočakal najodmevnejši trenutek slave v trenerski karieri. »Potem ko smo lani izgubili v finalu, smo bili dovolj pogumni, da smo še enkrat poskusili zavzeti evropski vrh. Neverjetno! Zelo sem ponosen na igralce, ki si zaslužijo naslov prvaka. Ne glede na prihodnost jim nihče ne more vzeti te lovorike. To je najlepši večer v mojem življenju,« je vzhičeno komentiral Jürgen Klopp, ki je v enem od televizijskih intervjujev celo zapel pesem. Pogodba z Liverpoolom se mu izteče leta 2022.

Tottenham je imel v finalnem večeru v Madridu več priložnosti (streli v okvir 8:3), več podaj (528:280) in tudi večjo posest žoge (v odstotkih 61:39), a je na koncu ostal brez doseženega gola, kar se v zadnjih devetih letih ni zgodilo nobenemu finalistu. Londončane je presekal hiter zadetek Liverpoola v drugi minuti. »Nismo si predstavljali, da se bomo tako hitro znašli v zaostanku. To ni le spremenilo naših načrtov, ampak tudi dinamiko tekme. V drugem polčasu smo igrali zelo dobro. Ponosen sem na igralce, ki so poskušali na vse načine. Ne obžalujem, da je od prve minute zaigral Harry Kane. Odločitev je bila strokovna, saj smo upoštevali vse dejavnike,« je povedal trener Tottenhama Mauricio Pochettino, ki je v letošnji sezoni izgubil vse tri dvoboje z Liverpoolom.

Tottenham – Liverpool 0:2 (0:1) Strelca: 0:1 Salah (2/11 m), 0:2 Origi (87). Stadion Wanda Metropolitano, gledalcev 63.272, sodnik: Skomina (Slovenija) – 8. Tottenham: Lloris 6, Trippier 7, Alderweireld 7, Vertonghen 6, Rose 7, Winks 7 (od 66. Lucas 6), Sissoko 7 (od 74. Dier 5), Eriksen 6, Alli 5 (od 82. Llorente 5), Son 6, Kane 4, trener: Pochettino 6. Liverpool: Alisson 8, Alexander-Arnold 7, Matip 8, Van Dijk 8, Robertson 7, Fabinho 7, Henderson, Wijnaldum 5 (od 62. Milner 6), Salah 6, Mane 6 (od 90. Gomez –), Firmino 5 (od 58. Origi 7), trener: Klopp 8. Igralec tekme: Virgil van Dijk (Liverpool). Streli v okvir gola: 8:3, streli mimo gola: 5:5, blokirani streli: 3:6, streli v vratnico: 0:0, koti: 8:9, prepovedani položaji: 3:2, posest žoge (v odstotkih): 61:39, število podaj: 528:280, število natančnih podaj: 428:189, pretečeni kilometri: 103,4:105,1, odvzete žoge: 30:37, prekrški: 5:6.

Finale v številkah Tottenham je sprožil 14 strelov samo v drugem polčasu, ko je lovil zaostanek. Liverpool je na celotnem srečanju sprožil 14 strelov. 108 sekund je potreboval Liverpool, da je načel mrežo Tottenhama, a to ni bil najhitrejši zadetek v zgodovini finalnih dvobojev. Paolo Maldini je leta 2005 v finalu proti Liverpoolu za Milan zadel že po 50 sekundah. Jürgen Klopp je postal četrti trener Liverpoola, ki se je razveselil naslova evropskega prvaka. Najuspešnejši trener Liverpoola je Bob Paisley, ki je osvojil evropski vrh v letih 1977, 1978 in 1981. Joe Fagan je bil najboljši leta 1983, Rafael Benitez pa leta 2005. Mohamed Salah je postal peti Afričan, ki je zadel v finalu lige prvakov. V preteklosti so bili uspešni Rabah Madjer, Samuel Eto'o, Didier Drogba and Sadio Mane Tottenham v letošnji sezoni lige prvakov na nobeni od 13 tekem ni vodil po prvem polčasu. Le 11-krat se je zvezdniški napadalec Tottenhama Harry Kane dotaknil žoge v prvem polčasu, kar je najmanj med vsemi igralci. Divock Origi je postal šele drugi Belgijec, ki je zadel v finalu lige prvakov. Pred njim je bil uspešen Yannick Carrasco, ki je bil pred tremi leti uspešen za Atletico proti Realu. Origi je v letošnji evropski sezoni sprožil tri strele in dosegel ravno toliko golov. Glavni sodnik Damir Skomina ni pokazal nobenega rumena kartona, kar se je zgodilo prvič v velikem finalu lige prvakov.