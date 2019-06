Ljubljana bo imela v prihodnji sezoni po desetih letih znova dva prvoligaša. Premierni nastop med deseterico najboljših slovenskih kolektivov čaka šišenski Bravo, ki je šele leta 2013 ustanovil člansko moštvo in se v kratkem obdobju prebil med elito.

(Pre)hiter naravni razvoj kluba

Bravo je z uvrstitvijo v prvo ligo nemara prehitel naravni razvoj kluba, ki se je ob ustanovitvi leta 2006 osredotočil izključno na delo z mladimi igralci. Člansko moštvo se je na začetku svoje poti v peti slovenski ligi predstavilo večinoma z ljubljanskimi študenti in vsako leto napredovalo. Potem ko je Bravo ob debiju v drugoligaški konkurenci končal sezono na šestem mestu, si je minuli mesec kot prvak tekmovanja zagotovil neposredno vstopnico za prvo ligo. Lani jeseni je bil v drugem krogu slovenskega pokala na pragu senzacije, a se je državni prvak Maribor z zmagovitim golom rešil šele globoko v sodnikovem podaljšku. »Uvrstitve v prvo ligo nikoli nismo postavljali v ospredje, a smo čutili, da nam lahko uspe. Preboj med elito ne bo zamajal naših temeljev. Še naprej bomo izpostavljali delo z mladimi igralci in gradili naše ideale, našo zgodbo,« pravi predsednik kluba Luka Brezovec, ki je na poslovni poti ustanovil lastno odvetniško družbo. Častni predsednik Brava je Darko Klarič, ki je tudi ustanovitelj kluba.

Bravo je sezono v drugi ligi sklenil s šestimi točkami prednosti pred Taborom iz Sežane, ki je v kvalifikacijah za prvoligaški status izločil favorizirano Gorico. Okostje moštva sestavljajo igralci nad trideset let (Darko Zec, Andraž Kirm, Luka Žinko, Jaka Ihbeisheh, Alen Krcić…), ki so na poti do klubskega uspeha unovčili prvoligaške izkušnje. Prvi strelec moštva je s sedemnajstimi goli postal Mustafa Nukić: »V dobri ekipi z dobrimi igralci je tudi napadalcem lažje. Moji zadetki so posledica dobre igre in kemije med igralci.« Vodstvo kluba napoveduje, da se bo Bravo za nastopanje v prvi ligi okrepil z vsaj tremi novinci, jedro ekipe pa bodo poskušali zadržati. Zvestobo Bravu je obljubil trener Dejan Grabić, ki velja za študioznega in natančnega trenerja novega vala. Moštvo je prevzel spomladi 2017, klub pa mu je obljubil podaljšanje obstoječe pogodbe. Ni nepomembno, da je Grabić eden redkih slovenskih trenerjev z visokimi ambicijami na študijski poti.