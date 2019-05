Do zadnje strani: Čakati še, čakati več

Piše se leto 1790 in človek gleda morje; v njem plava truplo mrtve opice, ki jo je »voda vabila na pot«, dokler ni povabila sprejela in utonila. Opazovalec se spomni prilike o ribi, »ki je voda ne mara, ona, riba, pa mora živeti v njej«; za ribo, tako sklene opazovalec, je hujše kot za opico, ker mora kljub vsemu vztrajati v življenju. Podobi se izkažeta za ključni pri razbiranju notranjega protislovja protagonista in pripovedovalca Diega de Zame.