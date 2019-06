Ogromno je filmov, ki smo si jih zapomnili po avtomobilih. A v veliki večini primerov je bil tak v posameznem filmu eden, pa tudi če sta bila dva ali celo več različnih, je eden izmed njiju ali njih toliko izstopal, da je drugega ali druge dodobra zasenčil. No, obstaja tudi izjema – akcijski triler iz leta 1998, Ronin.

V njem v bolj ali manj enaki meri v dveh spektakularnih avtomobilskih »pregonih«, prvem v barviti in slikovitih cest polni okolici Nice ter drugem po cestah in ulicah Pariza, vlogo »odigra« kar pet različnih avtomobilov: audi S8, citroën XM, mercedes-benz 450 SEL, BMW 535i in peugeot 406. Pri čemer prvi trije blestijo v prvem »pregonu«, druga dva pa v zaključnem. Težko je presoditi, kateri izmed obeh je atraktivnejši, je bilo pa menda drugega, po Parizu, posneti precej težje. Sploh zato, ker se je režiser John Frankenheimer izogibal vsakršnim posebnim učinkom.

Filmski audi S8 je bil primerek prve generacije letnika 1996 in je premogel 4,2-litrski motor V8 s 335 konji (246 kW). V filmu se v omenjenem »pregonu«, v katerem sta sodelovala še mercedes 450 SEL, z Vincentom (Jean Reno) za volanom in Samom (Robert De Niro) na sovoznikovem sedežu, ter citroën XM s »prenašalcem« kovčka, izkaže ob koncu kadra, ko citroënu zapre pot in se oba znajdeta v mizah in stolih obcestne kavarne. S čimer se njegovo udejstvovanje v filmu tudi zaključi, saj imajo v nadaljevanju vsi vpleteni v Parizu na voljo druge avtomobile.

Čeprav je omenjena peterica avtomobilov torej med seboj povsem enakovredna, smo v nadnaslovu audija S8 izpostavili iz dveh razlogov: ker se v filmu pojavi med prvimi in ker je edini, ki ga omenijo »z imenom in priimkom«. Ko družba plačancev, katere naloga je od neke druge kriminalne združbe ukrasti siv kovinski kovček, od nadrejenih zahteva opremo, orožje in pripomočke za izpeljavo akcije, je med željami tudi štirikolesnik. »Kaj zelo hitrega. Audi S8. Nekaj, kar lahko malo potegne,« je želja Larryja (Skipp Sudduth), ki v nadaljevanju audija tudi vozi. Najprej med krajšim begom pred policijo po Parizu, ko s kolegi pred tem pridobijo za cel prtljažnik orožja, kasneje pa med že omenjenim preganjanem v okolici in po Nici.

Sodelovalo je 300 kaskaderjev

Pri tem pridemo do drugega, po mnenju mnogih še spektakularnejšega avtomobilskega zasledovanja, tistega po francoski prestolnici. Tudi v tem primeru sta v vlogi lovcev Vincent in Sam, le da zamenjata vlogi voznika in sovoznika, njuno prevozno sredstvo pa je peugeot 406. V vlogi tarče je medtem za volanom BMW 535i njuna donedavna sodelavka Deirdre (Natascha McElhone), v vlogi potnikov pa Gregor (Stellan Skarsgard) in Seamus O'Rourke (Jonathan Pryce) ter predvsem glavna »stvar« – kovček. Za snemanje »bega« BMW-ja pred peugeotom je snemalna ekipa uničila štiri primerke prvega in pet drugega avtomobila, pri čemer so imeli nekateri volanske obroče tudi na desni strani. Tako so namreč posneli nevarnejše prizore – kaskader je vozil avto z volanom na desni, na levo stran pa so vgradili »lažne« volanske obroče, da je izpadlo, kot da vozilo upravljata Sam in Deirdre.

Veliko prizorov so posneli pri visokih hitrostih (okrog 160 kilometrov na uro), pri čemer je denimo sodeloval tudi nekdanji dirkač v formuli 1 Jean-Pierre Jarier, saj so želeli, da bi vse skupaj izpadlo kar najbolj pristno. V ta namen je med avtomobilskimi vožnjami tudi zelo malo glasbenega ozadja, velik poudarek pa je na drugih zvočnih efektih, zaradi česar so zvok vseh pomembnih avtomobilov posneli tudi na dirkalni stezi. Med divjim zasledovanjem po Parizu, ki se konča z nekajmetrskim padcem BMW-ja z napol zgrajenega mostu, so skupno uničili več kot 80 avtomobilov, da so ga sploh lahko posneli, pa je moralo sodelovati kar neverjetnih 300 (!) kaskaderjev.