Prvi je potniški kombi, drugi tako imenovani potniški dostavnik – že na videz delujeta obilno, »pujsasto«, kar pa nikakor ni mišljeno v negativnem smislu. Prvi torej Melkijad, drugi Pipi. Prvi velik, drugi malo manj. Res je, mnoge znamke, predvsem tiste, ki so iz svoje palete začele opuščati ali so že opustile klasične enoprostorce, so takšna vozila prekrstile kar v te, torej velike enoprostorce. A čeprav so potniški dostavniki, kombiji in druga podobna vozila, ki si osnovo delijo s tovornimi različicami, dejansko vedno bolj sofisticirana, ravni klasičnih enoprostorcev po tej plati še ne dosegajo. So jim pa vedno bliže, kar se je pokazalo tudi na tokratnem testu.

Kakorkoli, grand tourneo connect je, kot pove že ime, podaljšana različica običajnega tournea, kar pomeni, da mu v dolžino do petih metrov zmanjka 17 centimetrov. Posledično se v kabini skriva ogromno prostora, v zadku pa tudi zložljiva šesti in sedmi sedež, s čimer lahko izbirate med večjim prtljažnim prostorom (pri petih sedežih ga je kar za 1287 litrov, pri postavljenih sedmih pa »zasilnih« 322) ali šestim in sedmim potnikom. Grand tourneo connect je tako kot naročen za družine z več otroki. In da ne bo pomote, tudi odrasli bodo v drugi vrsti sedežev imeli dovolj prostora. Pa spredaj? Voznik bo zagotovo zadovoljen s preglednostjo in občutkom prostornosti, marsikoga pa bo zmotilo, da je kljub omenjenemu napredku tovrstnih vozil še vseeno precej veliko cenene plastike. Malce smo negodovali tudi pri vožnji, saj je bilo zibanja v sedežu pri ostrih ovinkih za odtenek preveč, medtem ko smo pri bolj naloženem avtomobilu hitro prišli tudi do spoznanja, da je 1,5-litrski dizelski motor s 120 konjskimi močmi (88 kilovati) pri takšnem avtomobilu prešibek. Ko smo bili v avtu sami, je bila vožnja sicer povsem spodobna, a tourneo connect je pač namenjen več potnikom. Takrat pa tudi njegova povprečna poraba okrog 8 litrov dizla na 100 kilometrov ni prav nizka.

Pri večjem customu smo imeli medtem sprva pred njim kar malce strahospoštovanja. Kombija pač le ne vozimo vsak dan, njegova velikost (dolžina 4,97 metra) pa je kar impozantna. A ko smo sedli za volan in naredili prvih nekaj kilometrov, smo hitro pozabili, da sploh sedimo v kombiju! Vožnja je bila namreč pravi užitek in balzam za bolečo hrbtenico, saj tako spočiti po dolgih vožnjah po navadi ne stopimo niti iz bistveno dražjih luksuznih limuzin. Resda je ob ostrih ovinkih in tesnih cestah potrebne nekaj več pazljivosti, a tudi tega so človek hitro navadi. Ob tem tourneo custom nudi še konkretno prostornejšo notranjost od tekmeca, šest sedežev v drugi in tretji vrsti lahko po mili volji obračate, odstranjujete ali zlagate; ko so vsi na svojem »naravnem« mestu, ima prtljažnik prostornino kar 1150 litrov. Kar pomeni tudi, da se custom skoraj v trenutku lahko prelevi iz družinskega avtomobila v dostavnika. Ob tem je njegova kabina moderna in priročna, če kaj, smo pogrešali le vzvratno kamero, ki je testnež ni imel. Malce bolje kot pri tekmecu se je izkazal tudi motor, ki je bil 2-litrski dizelski in je premogel 170 KM (125 kW), vseeno bi tudi pri njem v polno naloženem primeru z veseljem imeli še malce močnejšega. Jasno, popil je nekaj več goriva (10,2 litra), a kaj drugega niti ne gre pričakovati. Pričakovali bi malce lažje zapiranje in odpiranje velikih bočnih drsnih vrat.

Oba testneža sta se lahko pohvalila tudi z dobrima opremama, zagotovo pa bosta izpolnila vse prostorske želje družin ali športnikov z veliko opreme. Vprašanje je le, koliko prostora potrebujete. Že connect (testni je stal 30.930 evrov) ga nudi ogromno, pridevnika, ki bi opisal customovega (39.810 evrov), pa sploh ne poznamo. Več pa v sklepu.