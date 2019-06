Skupina žensk na Japonskem je vladi vročila peticijo, s katero zahtevajo širšo prepoved obveze po nošenju visokih pet na delovnem mestu. Kot sporočajo, nošenje visokih pet na delovnem mestu sicer ni zakonsko določeno, a de facto je zahteva po tem, da imajo ženske na delovnih mestih obute pete, še kako živa.

Poimenovanje kampanje #KuToo izhaja iz dveh besed. V japonščini beseda kutsu pomeni čevlje, medtem ko beseda kutsuu pomeni bolečino. Kampanjo, ki je na spletu hitro dobila široko občinstvo, je zasnovala in pričela igralka in pisateljica Yumi Ishikawa.

V peticiji se podpisnice zavzemajo za uvedbo zakonov, ki bodo delodajalcem prepovedali prisiljevanje žensk v to, da morajo na delovnem mestu nositi visoke pete. Kot poudarjajo, so visoke pete za ženske skorajda obvezne, ko iščejo službo ali med delom v mnogih japonskih podjetjih. Če prepoved tovrstne spolne diskriminacije ni izrecno uzakonjena, bodo delodajalci zahteve, ki bazirajo na zunanjem videzu, še naprej izvajali brez posledic. Nekateri so zato pozvali, da se prepovedo tudi ostala pravila oblačenja na delovnem mestu, med drugim skoraj obvezen suknjič in kravata, ki ju morajo v mnogih podjetjih nositi moški zaposleni.

Pobudnica peticije je za Guardian pojasnila, da ji je vladna uradnica povedala, da je to prvič, da so do ministrstva prispeli tovrstni glasovi. »Zato je to velik korak naprej,« je dodala. Predstavniki ministrstva peticije zaenkrat še niso komentirali.