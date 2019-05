Španski klub, ki je na letnem turnirju v skvošu skušal biti preveč iznajdljiv v podeljevanju nagrad, se je za spodrsljaj sicer že opravičil, a z izgovorom, da v ozadju niso imeli nikakršnih seksističnih namenov. Zaradi podeljevanja lepotnih pripomočkov ob zmagi, medtem ko so moški prejeli zgolj pokale, so že odstopili trije člani organizacijskega odbora, tudi predsednik kluba, ki letos raje ne bo organiziral nadaljnjih turnirjev.

Spodrsljaj španskih organizatorjev tako še enkrat dokazuje, da morajo ženske, četudi so vrhunske športnice, na igrišču in zunaj njega igrati še vlogo dekoracije. Prejemnice daril za osebno nego so te že vrnile in se nameravajo tudi uradno pritožiti, medtem ko klub, razen medijskega neodobravanja, dodatne kazni ne bo deležen.

Vrhunska športnica mora biti tudi seksi Kakšen je odnos do žensk v športu, se je v lanskem letu izkazalo v kar nekaj odmevnih primerih, eden takšnih se je zgodil decembra lani na podelitvi nagrade zlata žoga, ki so jo lani prvič podelili tudi najboljši nogometašici. Zgodovinski dogodek, ko so bile ženske v nogometu deležne enako prestižne trofeje kot moški, je uspešno zasenčil DJ Martin Solveig, ki je na podelitvi dobitnico Ado Hegerberg vprašal, ali zna tverkati, torej ritmično migati z zadnjico. Tudi Solveig se je za neprimerno vprašanje kasneje opravičil in dejal, da je šlo za slabo šalo, Ada Hegerberg se je odločila, da zaradi pomanjkanja spoštovanja do nogometašic na Norveškem ne bo igrala za reprezentanco na prihajajočem svetovnem prvenstvu. Podobne pozornosti so bile deležne tudi članice angleške nogometne reprezentance, ko je oktobra lani britanska nogometna zveza na twitterju njihovo fotografijo komentirala z: »Lepo se znajo urediti, kajne?«

Modne zapovedi igrišča Ker je žensko telo tudi v športu dojemljivo na seksualen način, so pravila za oblačenje pri športnicah bistveno bolj podvržena ne povsem jasnim pravilom. Na teniškem turnirju US Open je francoska igralka Aliza Cornet avgusta lani na primer dobila opomin, ker si je na igrišču zamenjala majico, kar je sodnik označil za nešportno potezo. Prav tako nešportna se je organizatorjem zdela oprijeta oprava Serene Williams, ki jo je po rojstvu prvega otroka nosila na turnirju French Open, kjer je tudi zmagala. Williamsova je obleko nosila zaradi nevarnosti krvnih strdkov, organizatorji pa so jo obtožili nespoštovanja športa. Ženske v številnih športih tekmujejo v bolj oprijetih oblačilih, v lacrossu in tenisu še vedno nosijo krila, v nekaterih športih, kot sta na primer odbojka in odbojka na mivki, pa nosijo bistveno bolj oprijeta oblačila kot moški, pogosto z izgovorom, da bo šport tako bolj atraktiven tudi za moške gledalce.

So krivi oglaševalci ali gledalci? Morda bi bili tovrstni primeri komu bolj smešni, če bi ženske v vrhunskem športu tekmovale pod enakimi pogoji kot moški. V Veliki Britaniji so nogometašicam na primer bistveno okrnili bolniški dopust. Ko so pri Reutersu lani pregledali nogometne pogodbe v Veliki Britaniji, so namreč ugotovili, da ima večina žensk v pogodbah zapisano, da jih klub lahko odpusti že tri mesece po tem, ko ne morejo tekmovati zaradi poškodbe, medtem ko imajo moški v angleški prvi ligi za okrevanje 18 mesecev časa. Poleg krajših bolniških dopustov pa so ženske v športu tudi finančno bistveno slabše nagrajene kot moški. Kot glavni razlog se pogosto navaja manjša gledanost športnih dogodkov, ko tekmujejo ženske, a po drugi strani številni ugotavljajo, da televizijske postaje tovrstne športne dogodke tudi bistveno slabše oglašujejo, saj že vnaprej predvidevajo, da to nikogar ne zanima.