Po prvih podatkih italijanske tiskovne agencije Ansa sta bila v trčenju velike ladje v manjšo turistično ladjico ob pomolu San Basilio lažje poškodovana najmanj dva človeka. Časnik La Repubblica medtem poroča o najmanj štirih poškodovanih s turistične ladjice. Več ljudi naj bi ob nesreči popadalo v morje.

Nesreča se je zgodila v kanalu Giudecca v središču Benetk. Na enem od video posnetkov je videti ladjo za križarjenja Opera, ki z glasno sireno opozarja ljudi, ki bežijo s pomola.

Now this is terrifying. Venice. Cruise ship. The two don’t go together. #Venice#CruiseShippic.twitter.com/QVoN0TNi3m