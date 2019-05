Prejšnji teden je na bavarski avtocesti A6 prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Policija je prizorišče zavarovala, medtem pa je na cestišču v nasprotni smeri pričela nastajati kolona vozil. Vzrok zastoja so bili radovedni vozniki, ki so upočasnili vožnjo, da bi lahko špegali na prizorišče tragične nesreče. Ko je vodja prometne policijske enote Stefan Pfeiffer opazil, da nekateri vozniki tovornjakov z mobilniki snemajo dogajanje, mu je počil trak. Voznike je pozval, naj zapustijo vozila in si od blizu pogledajo pokojnega. »Hočete videti mrtve ljudi? Hočete fotografirati? Ga hočete pozdraviti?« je spraševal voznike in jim zažugal: »Naj vas bo sram!«

Vozniki so ob »povabilu« policista izgubili interes, poleg neobičajnega posredovanja pa so bilo oglobljeni tudi za 128,5 evra. Pfeiffer verjame, da je bilo njegovo posredovanje precej učinkovitejše od zgolj globe. Ocenjuje, da si bodo zaradi tega dogodek in svoje napačno ravnanje bolje zapomnili. Z njim se strinjajo tudi nekateri nemški uporabniki družbenih omrežij, ki ga predlagajo za državna in zvezna odlikovanja. Spet drugi pa po poročanju nemške nacionalne televizije ARD menijo, da je bila policistova reakcija pretirana in celo žaljiva do pokojnega.