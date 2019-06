Kritika koncerta oranžnega abonmaja: Apolonova plesna muza

Iz programske knjižice za novo sezono abonmajskih koncertov Slovenske filharmonije je razbrati, da dirigent Philipp von Steinaecker postaja glavni gostujoči dirigent našega orkestra. V zadnjih letih je gostoval že večkrat in koncerti pod njegovim vodstvom so se vpisovali med boljše – če ne drugače, že zaradi premišljenega oblikovanja sporeda, seveda pa se obrisi sodelovanja in umetniški domet izrisujejo vse bolj jasno.