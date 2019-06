Tomi Meglič, pevec in avtor večine skladb skupine Siddharta: K Mariu v oddajo niso hoteli

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo začeli govoriti o starih rokerjih, ne več le o rokerjih, v naslednjem desetletju o starih pankerjih, zdaj so med nami že stari rejverji. Zdi se, da so trenutno v Sloveniji v povprečju najmlajše zasedbe tiste, ki izvajajo narodnozabavno glasbo. Okoli te zvrsti so se strnili tudi najkakovostnejša produkcija, najboljši televizijski termini in ne nazadnje lepa dekleta.