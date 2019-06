Pojasnili so, da je bil 37-letni osumljenec ropa, ki naj bi ga v sostorilstvu s 35-letnim osumljencem izvršil v petek, ko naj bi z grožnjo in nožem odtujil denar v prodajalni bencinskega servisa na Celovški cesti v Ljubljani, danes dopoldne priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

35-letnemu osumljencu, prav tako državljanu BiH, je bilo pridržanje odpravljeno v petek in je bil na podlagi sklepa o priporu, ki ga je izdalo sodišče, predan pravosodnim policistom. Kot so povedali v policiji, je bilo o priporu zanj odločeno v drugi zadevi.

Že v petek so sporočili, da je 37-letnik v petek zjutraj na bencinskem servisu zaposlenim grozil z nožem in zahteval denar. Ko ga je odtujil, sta skupaj s 35-letnikom s kraja peš pobegnila in se zatekla v eno od stanovanj na Litostrojski cesti. Tam so ju policisti prijeli.

Dvojico so v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja.