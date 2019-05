Huawei, Severni tok 2, Iran, medsebojna trgovina so najbolj znane teme, zaradi katerih so odnosi med ZDA in Nemčijo od Trumpovega prevzema oblasti leta 2017 slabi. Morda je v luči tega mogoče razumeti, da je Mike Pompeo šele leto po tem, ko je postal zunanji minister, danes prišel v Berlin. Moral bi priti že v začetku maja, pa je obisk nenadoma odpovedal v času, ko je Bela hiša začela govoriti o iranskih grožnjah na Bližnjem vzhodu.

Pompeo je danes v Berlinu še povečal pritisk na zaveznice, naj ne dovolijo kitajskemu podjetju Huawei postavljanja telekomunikacijskega omrežja 5G. Po srečanju z nemškim kolegom Heikom Maasom je dejal, da se ne sme zanemariti varnostnih vprašanj in da zaupni ameriški podatki ne smejo priti v roke Komunistični partiji Kitajske, ki naj bi ogrožala nacionalno varnost ZDA in drugih zahodnih demokracij. To je bilo razumeti kot opozorilo, da ZDA z državami s Huaweijevim omrežjem ne bodo delile zaupnih podatkov. Maas mu je odvrnil, da nemška vlada pri uvajanju 5G zahteva visoke varnostne standarde.

Isti cilj, drugačna pot O Iranu je Maas dejal, da imata Nemčija in ZDA isti cilj (preprečiti, da bi Teheran prišel do jedrskega orožja), vendar različno razumeta pot do tega cilja. Nemčija podpira jedrski sporazum s Teheranom, od katerega pa so ZDA odstopile. Vsekakor so pogovori potekali predvsem o tem, da so ameriške sankcije proti Iranu hud udarec tudi za evropska podjetja. Na vprašanje novinarjev, ali se morajo nemška podjetja, ki sodelujejo v nemško-ruskem plinovodu Severni tok 2 bati ameriških sankcij, pa se je Pompeo izmaknil jasnemu odgovoru: »O sankcijah ne razpravljamo, dokler jih ne uvedemo.« Morda bodo o tem odločali ameriški proizvajalci plina iz skrilavcev, ki jim je Trump zelo naklonjen.