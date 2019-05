Tudi Panasonic se je distanciral od Huaweija

Japonski Panasonic ne bo več kupoval komponent kitajskega Huaweija, so danes sporočili iz podjetja, ki se je tako pridružilo številnim drugim, ki so se po ameriških sankcijah distancirali od njih. Pred tem se je za podoben korak že odločila Toshiba, japonski in britanski mobilni operaterji pa bodo zadržali prodajo novih Huaweijevih telefonov.