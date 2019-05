Hercogova, ki je skupno trikrat igrala v 3. krogu grand slamov, je v prvem nizu (in tudi nadaljevanju) naredila preveč neizsiljenih napak, tudi prvi servis ji ni stekel, tako da je tekmica, že zmagovalka grand slama (OP ZDA 2017), v četrti in šesti igri naredila "break" in prišla do neulovljive prednosti.

V drugem nizu je 26-letna Američanka, ki je dobila še četrti medsebojni dvoboj s Hercogovo, Slovenki odvzela servis že v prvi igri, toda v četrti se je Hercogova vrnila v igro in izenačila na 2:2. Korak je držala vse do devete igre, nato pa ji je Stephensova spet odvzela servis. Toda Hercogova se ni predala, dobila deseto igro na servis tekmice, nato pa dobila še 12. igro, spet na servis tekmice, in prvič v karieri odvzela niz Stephensovi. Hercogova je sicer rešila štiri zaključne žogice Američanke.

Podobno kot drugi se je začel tudi tretji niz, in sicer z "breakom" Američanke, to je ponovila tudi v tretji igri in povedla s 3:0. Po zaostanku z 0:4 je Hercogova dobila tri zaporedne igre, a do preobrata ni zmogla. Američanka je niz dobila s 6:4.

Osemindvajsetletna Mariborčanka, sicer 71. igralka sveta, je pred tem v Parizu premagala 32. nosilko, Belorusinjo Aliaksandro Sasnovič, in Američanko Jenny Brady.

Stephensovo v osmini finala čaka Španka Garbine Muguruza.