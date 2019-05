Uravnoteženih osem gre na lepše

Demokracija prej ko slej pokaže rezultate. Le nestrpni in neučakani ne smemo biti. To je osnovno sporočilo volitev za evropski parlament. Demokracija je zasijala v svoji polnosti. No, bolje rečeno, uravnoteženost. To, o čemer so sanjali vsi v tej deželi, je postala realnost. Ena uravnotežena dežela.